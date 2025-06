Les Wizards s’attendaient probablement à pouvoir récupérer Ace Bailey à la Draft, mais le Jazz leur a coupé l’herbe sous le pied. Résultat des courses : c’est Tre Johnson et son gigantesque short qui rallient la franchise de la capitale !

Et la prise est quand même très qualitative pour Washington, qui récupère là un joueur offensif accompli, capable d’envoyer sa quinzaine de points chaque soir et d’apporter une dose de scoring supplémentaire sur la traction arrière. Johnson aura CJ McCollum, fraîchement arrivé en provenance des Pelicans, comme mentor, et si son rôle reste à définir, Tre Johnson pourra également contribuer dès le premier match à DC.

Il va falloir travailler sur la défense, pas très à la mode à Washington, et sur le playmaking, pour devenir un joueur vraiment complet, mais pour l’heure, Tre Johnson entre dans le moule des joueurs à la Cam Thomas, pouvant prendre feu n’importe quand. Il devrait sortir du banc dans un premier temps derrière CJ et Bilal, mais il toquera pour sûr pour postuler à une place de titulaire avec le temps.

🚨 OFFICIEL : LES WIZARDS SÉLECTIONNENT TRE JOHNSON AVEC LE 6E CHOIX DE LA DRAFT NBA 2025 ! pic.twitter.com/Oo6FvFlB0z

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2025

Avec quasiment 20 points de moyenne à plus de 39% à 3 points, l’ancien de l’université du Texas représente un prospect intrigant qu’il faudra polir. On espère que son potentiel sera aussi grand que son short, auquel cas les Wizards pourraient commencer à se porter un peu mieux.