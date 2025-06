NBA Draft 2025 : Jeremiah Fears seléctionné en n°7 par les Pelicans

Les Pelicans sont en pleine refonte depuis l’arrivée de Joe Dumars aux commandes, et l’ancien Piston tient là son premier drafté. Jeremiah Fears débarque en Nouvelle Orléans accompagné de son bagage de dribbles, il y a de quoi sacrément séduire la fanbase !

Logique respecté pour Jeremiah Fears qui a toujours été attendu dans cet éventail de choix entre 6 et 9. Le 7 sera donc son numéro porte bonheur puisque c’est avec ce pick que les Pelicans viennent de le récupérer. Un guard pour accompagner le tout fraichement arrivé Jordan Poole, ouh qu’il peut être excitant ce backcourt.

Fears pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le bonhomme, c’est un handle incroyable pour son âge (18 ans), des changements de rythme qui feraient flancher 95% des genoux mondiaux, de la création, et une peur… inexistante. En gros, typiquement le joueur qui pourraient en faire tomber amoureux plus d’un dans une fanbase.

🚨 OFFICIEL : LES PELICANS SÉLECTIONNENT JEREMIAH FEARS AVEC LE 7E CHOIX DE LA DRAFT NBA 2025 !

Un choix d’autant plus intéressant quand on le met en lien avec la situation actuelle des Pelicans. Une franchise en pleine restructuration depuis l’arrivée de Joe Dumars à sa tête, et qui a désespérément besoin de trouver sa propre identité. Et si Jeremiah Fears en devenait l’instigateur ?