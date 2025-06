Game 7 Thunder – Pacers : le replay du live TrashTalk

Le Thunder est le nouveau champion NBA 2025 ! Un titre vécu en live et commenté sur le canapé avec les copains et copines de la commu’. Pour ceux qui ont raté ça, on vous file le replay made in TrashTalk.

C’est un binôme Alex – Simon qui était aux commandes cette nuit pour commenter le Game 7 entre Thunder et Pacers. Analyses, réactions à chaud, projection sur la suite, notre team d’Hexperts a encore fait le taf. Un grand merci à tous ceux qui étaient là pour nous accompagner en live. On se retrouve (déjà) ce mercredi pour un nouveau live avec la Draft NBA 2025. On a encore de nombreux moments sympas dans les prochains jours, le repos attendra.