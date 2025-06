Il y avait cinq matchs de WNBA cette nuit parallèlement au Game 7 des Finales NBA, et la nuit a été rythmée par les perfs de trois rookies à Washington, par le réveil de la reine A’Ja et par un duel de Françaises. Envoyez le récap, plein d’amour bien sûr.

Les résultats de la nuit

Pas mal de choses donc à se mettre sous la dent cette nuit, à commencer par cette constante : Angel Reese ne sait pas trop comment mettre le ballon dans le panier. 19 rebonds, 4 passes, 3 steals, mais 3/11 au tir et une nouvelle défaite pour Chicago, face au Dream du duo Rhyne Howard / Allisha Gray. Dans le deuxième match Paige Bueckers pensait avoir fait le plus dur en envoyant les Wings en prolongation, mais en face deux autres rookies ont une fois de plus fait la loi : Kiki Iriafen et, surtout, Sonia Citron, qui a envoyé la bagatelle de 27 points, 11 rebonds et le game winner, on appelle ça une perf acidulée.

PAIGE BUECKERS. CLUTCH.pic.twitter.com/NpNaaVqnYi

— Underdog WNBA (@UnderdogWNBA) June 22, 2025

Paige Bueckers is the fastest player in WNBA history to reach:

200+ PTS

50+ REB

50+ AST pic.twitter.com/VlQB70bi14

— Real Sports (@realapp_) June 22, 2025

SONIA CITRON PUTS THE @WashMystics AHEAD IN THIS OVERTIME BATTLE

SHE HAS A NEW CAREER-HIGH OF 27 PTS FOR

91-88 12.2 seconds left pic.twitter.com/fWkLZfwXxb

— WNBA (@WNBA) June 22, 2025

A Las Vegas, Caitlin Clark a été maladroite et a laissé à Aliyah Boston les clés du tracteur, mais le Fever n’a rien pu faire face au réveil des Aces et notamment de A’Ja Wilson en deuxième mi-temps.

Mais l’évènement de la nuit quand on aime la France et le basket féminin c’était évidemment le choc entre le Storm de Seattle et le Liberty de New York. Gabby Williams et Dominique Malonga vs Marine Johannès, et une MJ titulaire pour la première fois de la saison pour pallier l’absence de Sabrina Ionescu. Résultat ? 12 points à 100% au tir à la mi-temps et 17 points et 5 rebonds au final pour l’artiste de la bande, avec quelques 3-points dont elle a le secret. Malheureusement, New York a vu le Storm s’échapper en deuxième mi-temps, la faute notamment à une Gabby Williams à l’adresse retrouvée après un début de match difficile. 8 steals un soir, 12 rebonds le suivant et… 10 passes cette nuit pour Gabby, pour aller avec ses 12 points, 6 rebonds et 4 steals, y’a t-il quelque chose que Gabrielle ne sait pas faire.

Why ? Wheeler, why ? 😭 pic.twitter.com/rd6oKVP6gV

— Out of context Marine Johannès 🎨🏀 (@MJohannesOOC) June 22, 2025

THE WIZARD WAS PERFECT IN THE FIRST HALF 🪄

Marine Johannès leads all scorers with 12 PTS on a flawless 5-5 from the field and 3-3 from behind the arc.

Every shot was pure poetry in motion 💎

Second half of Liberty-Storm is coming up on League Pass. pic.twitter.com/naKALKuCzG

— WNBA (@WNBA) June 23, 2025



Dans le dernier match de la soirée les Valkyries ont tabassé le Sun dans le deuxième quart et poursuivent sur leur belle lancée, à noter que Carla Leite n’a pas joué et qu’on ne sait pas vraiment pourquoi. Ce soir relâche pour tout ce beau monde, faut bien souffler parfois.