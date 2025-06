En marge des très belles Finales NBA que nous offrent le Thunder et les Pacers, le dossier Kevin Durant rythme l’actualité de la Grande Ligue. Et les choses se précisent depuis quelques heures…

Shams Charania a livré son update quotidienne sur le dossier KD. Spoiler, ça commence à chauffer.

L’insider d’ESPN a en effet indiqué qu’un transfert pourrait avoir lieu dans les jours à venir, avec trois équipes qui sont en front pour tenter d’acquérir les services de Durant : le Heat, les Wolves et les Rockets.

A Kevin Durant trade now could occur by the end of this weekend, per @ShamsCharania on @PatMcAfeeShow.

The Heat, Rockets and Timberwolves are submitting their final offers to the Suns.

Negotiations with Phoenix are going very quickly as they want a firm solution by the draft. pic.twitter.com/3UZTZMm0RY

— Evan Sidery (@esidery) June 13, 2025

Si beaucoup de choses peuvent se passer dans les prochaines heures, les Spurs, les Knicks ou encore les Clippers ne semblent plus vraiment dans la course, ou sont du moins dans le rétro des trois équipes précédemment citées.

Pas vraiment surprenant concernant New York et les Clips, qui partent d’assez loin sur le dossier Durant. Mais San Antonio a longtemps fait office de favori. Est-ce que l’intérêt des Spurs pour KD est tout simplement moins important que Houston, Minnesota et Miami ? Est-ce que ces trois équipes intéressent plus Phoenix au niveau de la contrepartie potentielle ? Ou alors Durant – qui entre en dernière année de contrat – préfère jouer ailleurs qu’à San Antonio ?

Difficile de dire ce qui rythme véritablement les négociations en ce moment. Néanmoins, une chose est sûre : on se rapproche sensiblement d’un transfert de Kevin Durant, alors activez vos notifs ce week-end !

Source texte : Shams Charania