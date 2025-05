Huit françaises ont débuté la saison WNBA le 17 mai dernier, un record en cette année post-olympique. Des joueuses déjà confirmées, d’autres qui veulent le devenir, et tous les soirs ou presque une ou plusieurs Bleues sur le pont. Pour ceux qui pensaient que la fin de la saison de NBA était synonyme de repos vous avez tapé à côté de la cible, et si vous voulez retrouver l’essentiel des perfs de nos Françaises cette saison dans la plus grande Ligue du monde c’est juste ici, chaque dimanche, et en cette première on note les très bons débuts des deux Frenchies de Golden State !

# Gabby Williams (Seattle Storm)

Un début de saison tout en polyvalence, tout en leadership. Gabby Williams sera l’une des boss du Storm cette saison, zéro surprise, et son absence à l’Euro va pouvoir lui permettre de se donner à 200% cet été avec Seattle. Attention les yeux, Gabby n’est pas là pour la déconne.

Seattle Storm @ Phoenix Mercury : 4 points à 1/9 au tir dont 0/1 du parking, 2/2 aux lancers, 4 passes, 2 steals et 2 contres en 32 minutes

Seattle Storm @ Dallas Wings : 17 points à 7/13 au tir dont 3/4 du parking, 5 rebonds, 5 passes, 3 steals et 2 contres en 39 minutes

Seattle Storm vs Phoenix Mercury : 11 points à 4/9 au tir dont 3/7 du parking, 5 rebonds, 2 passes et 2 steals en 37 minutes

Les stats de Gabby Williams cette saison en WNBA : 10,7 points à 38,7% au tir dont 50% du parking, 100% aux lancers, 3,3 rebonds, 3,7 passes, 2,3 steals et 1,3 contre en 36 minutes

# Dominique Malonga (Seattle Storm)

Avec 16 minutes en 3 matchs, Dominique Malonga prend son mal en patience. Résultante de six mois de folie sans jamais s’arrêter ? Réelle envie du coaching staff de ne pas brûler les étapes ? A surveiller mais il ne semble pas qu’on drafte en 2 pour laisser sa joueuse autant sur le banc. Il suffirait d’une seule fois pour qu’elle leur montre, ça va venir.

Seattle Storm @ Phoenix Mercury : 2 points à 1/2 au tir en 10 minutes

Seattle Storm @ Dallas Wings : 2 points à 1/1 au tir et 1 rebond en 1 minute

Seattle Storm vs Phoenix Mercury : 2 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond et 1 steal en 5 minutes

Les stats de Dominique Malonga cette saison en WNBA : 2 points à 50% au tir dont 0% du parking, 0,7 rebond et 0,3 steal en 5,3 minutes

# Marine Johannes (New York Liberty)

Notre MJ nationale prend ce qu’il y a à prendre dans un effectif blindé de superstars. Y’a du temps de jeu en sortie de banc c’est très bien, il y aura des fulgurances on la connait, alors soyons patient aussi à New York, Marine est déjà bien installée dans le groupe et c’est une première victoire.

New York Liberty vs Las Vegas Aces : 2 points à 1/2 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 contre en 15 minutes

New York Liberty @ Chicago Sky : 6 points à 2/5 du parking, 2 rebonds, 2 passes et 1 steal en 22 minutes

New York Liberty @ Indiana Fever : 0 point à 0/2 du parking et 1 passe en 15 minutes

Les stats de Marine Johannes cette saison en WNBA : 2,7 points à 32,9% au tir dont 25% du parking, 1,2 rebond, 1,3 passes, 0,3 steal et 0,3 contre en 17,3 minutes

Pendant ce temps, Marine Johannès doin’ magic ✨pic.twitter.com/KC950JCT80

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 23, 2025

# Marieme Badiane (Minnesota Lynx)

Marieme a débuté sa saison timidement, mais sa plus grosse actu reste qu’elle rejoindra bientôt les Bleues pour préparer l’Euro. En attendant c’est apprentissage express aux côtés de Napheesa Collier, y’a pire comme sparring partner.

Minnesota Lynx @ Dallas Wings : 0 point à 0/1 du parking en 5 minutes

Minnesota Lynx @ Los Angeles Sparks : 1 rebond et 1 steal en 4 minutes

Minnesota Lynx vs Dallas Wings : DNP

Minnesota Lynx vs Connecticut Sun : DNP

Les stats de Marième Badiane cette saison en WNBA : 0,5 rebond et 0,5 steal en 4,5 minutes

# Bria Hartley (Connecticut Sun)

Le meneuse est une habituée de la Grande Ligue et pour son retour après deux ans d’absence… elle n’a pas trainé pour envoyer du lourd. Un super opening, et la garantie pour coach Meziane de pouvoir compter sur une vétéran solide.

Connecticut Sun vs Washington Mystics : 11 points à 3/4 au tir dont 3/3 du parking, 2/2 aux lancers, 4 rebonds, 3 passes et 2 steals en 19 minutes

Connecticut Sun vs Las Vegas Aces : 7 points à 2/8 au tir dont 1/4 du parking, 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 5 passes et 1 steal en 20 minutes

Connecticut Sun @ Minnesota Lynx : 5 points à 1/6 au tir dont 1/3 du parking, 2/2 aux lancers et 4 passes en 24 minutes

Les stats de Bria Hartley cette saison en WNBA : 7,7 points à 33,3% au tir dont 44,4% du parking, 100% aux lancers, 2 rebonds, 4 passes et 1 steal en 20,7 minutes

# Leïla Lacan (Connecticut Sun)

Comme Marieme Badiane, elle rejoindra très prochainement les Bleues pour préparer l’Euro. Le Connecticut c’est bien, la Grèce avec Jean-Aimé c’est mieux.

Connecticut Sun vs Washington Mystics : DNP

Connecticut Sun vs Las Vegas Aces : DNP

Connecticut Sun @ Minnesota Lynx : DNP

Les stats de Leïla Lacan cette saison en WNBA : ………………..

# Janelle Salaün (Golden State Valkyries)

La Californie l’a déjà adopté. Dès son premier match Janelle a tapé dans le mille, et le dernier à Los Angeles a confirmé que la soeur de Tidjane était faite pour ce championnat. Solide sur le drive et intenable à 3-points, la Française fait partie des 3 meilleures joueuses des Valkyries depuis le début de saison, et elle n’est pas troisième. On va se régaler, et en EDF aussi puisqu’elle est la troisième joueuse à avoir donné son accord pour switcher bientôt direction la prépa de l’Euro.

Golden State Valkyries vs Los Angeles Sparks : DNP

Golden State Valkyries vs Washington Mystics : 10 points à 4/11 au tir dont 1/4 du parking, 1/1 aux lancers, 4 rebonds et 1 steal en 28 minutes

Golden State Valkyries @ Los Angeles Sparks : 18 points à 5/11 au tir dont 4/8 du parking, 4/4 aux lancers, 8 rebonds, 1 passe, 2 steals et 1 contre en 30 minutes

Les stats de Janelle Salaün cette saison en WNBA : 14 points à 40,9% au tir dont 41,7% du parking, 100% aux lancers, 6 rebonds, 0,5 passe, 1,5 steal et 0,5 contre en 29,5 minutes

Janelle Salaün!

☑️ Valkyries debut.

☑️ Gets the start.

☑️ Scores first points of the game.

Welcome to Ballhalla. pic.twitter.com/3BD7BHEZ0O

— Golden State Valkyries (@valkyries) May 22, 2025

# Carla Leïte (Golden State Valkyries)

Elle en avait marre de voir cette vidéo de son accent tourner, alors elle a fait en sorte d’avoir des vidéos de highlights. Après deux premiers matchs à se chauffer, Carla a envoyé une bête de match vendredi et s’est offert un nom en WNBA dès la première semaine. Ses fulgurances et son tir pourraient bien devenir un classique à Golden State, on adore ça, y’a plus qu’à taffer l’anglais maintenant.

Golden State Valkyries vs Los Angeles Sparks : 2 points à 0/3 du parking et 2/3 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 12 minutes

Golden State Valkyries vs Washington Mystics : 10 points à 2/7 au tir dont 1/6 du parking, 5/6 aux lancers, 2 rebonds et 3 passes en 21 minutes

Golden State Valkyries @ Los Angeles Sparks : 19 points à 7/10 au tir dont 2/2 du parking, 3/4 aux lancers, 2 rebonds, 3 passes et 1 steal en 23 minutes

Les stats de Carla Leïte cette saison en WNBA : 10,3 points à 40,7% au tir dont 27,3% du parking, 76,9% aux lancers, 1,7 rebond, 2,3 passes et 0,3 steal en 18,7 minutes

CLUTCH FROM THE CORNER 🎯

Carla Leite buries the triple to put the Valkyries back on top in the 4th!

WAS-GSV | Free on the WNBA App, courtesy of @CarMax pic.twitter.com/SPtmq0yyvY

— WNBA (@WNBA) May 22, 2025

CARLA LEITE EST ELLE. pic.twitter.com/E3w3Dn3LYQ

— Golden State Valkyries (@valkyries) May 24, 2025