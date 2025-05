Depuis l’annonce de la retraite de Gregg Popovich hier, les réactions se multiplient. Victor Wembanyama a rendu à son tour un bel hommage au légendaire coach des Spurs.

Wemby n’aura passé que deux ans aux côtés de Popovich, et qu’une seule saison avec Coach Pop sur les bancs à cause des soucis de santé de ce dernier. Mais il n’en fallait pas plus pour ressentir l’énorme impact de celui que nombreux considèrent comme le plus grand entraîneur de l’histoire de la NBA.

“29 ans. Coach, merci pour ta sagesse, ton leadership, et la culture que tu as créée… Mais surtout pour avoir été une personne formidable et inspirante. C’était un honneur de faire partie de ces 29 années. Je te souhaite le meilleur pour ton nouveau chapitre. Emoji GOAT”

Des mots touchants de la part de Victor Wembanyama, qui aurait sans doute préféré passer beaucoup plus de temps aux côtés de Coach Pop.

Le destin en a décidé autrement, puisque c’est Mitch Johnson qui est désormais chargé de maximiser l’ère Wemby à San Antonio. Mais Victor et Popovich – désormais président des opérations basket – continueront de travailler ensemble, un peu plus à distance certes, mais toujours avec le même objectif : remettre les Spurs au sommet !

Source texte : Victor Wembanyama

29 years.

Coach, thank you for your wisdom, for your leadership, for the culture you created…

But most importantly for being a great and inspiring person.

It was an honor to be a part of those 29 years🙏🏽 Wishing you the best on your new chapter.

🐐

— Wemby (@wemby) May 2, 2025