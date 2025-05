Avec la retraite de Gregg Popovich, c’est une grosse page qui se tourne chez les Spurs mais aussi en NBA. L’ancien coach de San Antonio était l’entraîneur avec le plus de saisons consécutives dans la même franchise. Un titre qui revient désormais à Erik Spoelstra.

Dans un univers sans merci où les entraîneurs semblent avoir une marge d’erreur de plus en plus réduite, Gregg Popovich et Erik Spoelstra font figure d’exception.

Le premier a passé 29 saisons sur le banc des Spurs (de 1996 à 2025), battant tous les records de longévité tout en devenant le coach le plus victorieux de l’histoire de la NBA (1 422 victoires, 5 titres de champion). Le second – 54 ans – vient quant à lui de boucler sa 17e saison en tant qu’entraîneur du Heat, et pourrait un jour aller aussi loin que Coach Pop.

L’avenir nous dira si Spoelstra peut battre le record de Popovich mais il marche clairement sur ses traces. Et une chose est d’ores et déjà certaine : Coach Spo est désormais l’entraîneur NBA avec le plus de saisons au sein d’une même franchise.

Avec le retrait de Gregg Popovich, Erik Spoelstra devient l’entraîneur NBA actuel avec le plus de saisons (17) au sein d’une même franchise.

On connaît l’immense respect qui rassemble les deux hommes, qui se sont affrontés à deux reprises en Finales NBA (2013, 2014). 🤝🤝 pic.twitter.com/fMeTZ6fQly

Erik Spoelstra et Gregg Popovich partagent un énorme respect mutuel, et représentent ce qu’il y a de mieux dans le coaching NBA : intégrité, esprit compétitif, sens tactique, humanité et tellement d’autres choses encore.

Les deux nous ont également offert des batailles magnifiques sur la plus grande scène du basket mondial, avec deux affrontements en Finales NBA entre Miami et San Antonio (2013 et 2014). Ces deux franchises ont longtemps fait figure de référence à travers la culture qu’elles représentent, une culture que Gregg Popovich et Erik Spoelstra ont incarné et continuent d’incarner dans leur équipe respective.

