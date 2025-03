Kawhi Leonard préchauffe de plus en plus, pour (enfin) arriver à 100% en Playoffs ?

Est-ce que les Clippers auront le droit à un peu de bonheur cette année ? Peut-être, car Kawhi Leonard semble enfin en pleine possession de ses moyens à l’aube des Playoffs. La star monte en puissance depuis son début de saison, effectué début janvier.

Kawhi Leonard à 100% en Playoffs, un délice que nous n’avons plus connu depuis plusieurs saisons et dont on a presque oublié a quel point il est impactant et décisif dans les matchs au printemps. Toutefois, cette saison, le niveau proposé par Leonard monte petit à petit et semble atteindre son rythme de croisière à deux semaines de la fin de saison régulière.

🚨KAWHI LEONARD DUNK ALERT🚨 pic.twitter.com/Px9B82aNQr

— LA Clippers (@LAClippers) March 29, 2025

En mars 2025, Kawhi Leonard tourne à 25,6 points, 7,3 rebonds et 3,4 passes (12 matchs joués). Dans un contexte collectif important, puisque les Clippers sont à la lutte pour la qualification directe en Playoffs. Sur le terrain, il ne semble pas y aller avec le frein. Ça joue au contact, sans se poser de questions. Et en défense, c’est dur, sa marque de fabrique dans cet aspect du jeu.

Pour LA, qui est à 10 victoires sur les… 12 derniers matchs (tiens donc), posséder un Kawhi en pleine forme est un game changer total. Pour James Harden notamment, pour Norman Powell, pour Ivica Zubac. Une menace offensive qui permet aux autres de “souffler” et de lâcher la gonfle.

De quoi avoir une campagne de Playoffs qui soit sérieuse ? Rien n’est encore moins sûr, surtout avec un profil injury prone comme l’est Leonard. Toutefois, bon courage à ceux qui se coltineront les Clippers dans un éventuel premier tour. Parce que c’est complet, qu’il y a les deux gars que sont Ramesse et Kiwi pour guider le groupe.

Source : Statmuse