Matthew Dellavedova a été élu MVP des Finales en NBA, la Ligue Australienne, alors que son équipe de Melbourne United s’est inclinée face aux Illawarra Hawks. Le meneur de jeu n’a pas accepté la récompense et l’a donné à son adversaire, Will Dawkins.

14,0 points, 6,2 passes et 4,0 rebonds dans une équipe perdante ou 15,4 points, 6,0 passes et 6,0 rebonds dans une équipe gagnante. C’est le “dilemme” qu’ont eu les votants pour le trophée des MVP des Finales de la NBL et ces derniers ont choisi la première ligne statistique, celle de Matthew Dellavedova.

Une récompense peut-être davantage décernée au nom qu’au mérite et l’ancien meneur des Cleveland Cavaliers s’en est lui même rendu compte. Au moment du discours d’acceptation, il a mis son adversaire direct, Will Dawkins, en valeur avant de lui donner la statuette !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

“Davo (surnom de Dawkins), ce trophée te revient, tu as réalisé des Finales incroyables, félicitations pour la victoire {…} Davo c’est ton trophée.”

Un geste d’immense classe qui rend plus hommage à Matthew Dellavedova que la récompense elle-même. Une magnifique illustration de ce qu’est l’esprit sportif.

Il faut dire que les trajectoires des deux hommes se sont croisées lors du cinquième match de la série, la rencontre décisive. L’ancien NBAer a fait sa pire performance des Finales avec 5 points et 7 passes à 2/6 au tir tandis que Will Dawkins a posté 21 points, 10 rebonds et 8 passes décisives à 9/14.

Une injustice réparée de la plus belle des manières !

Source texte : Tommy Beer