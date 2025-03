Les Chicago Bulls ont fait un énorme match pour désosser les Los Angeles Lakers. 31 points d’écart à l’extérieur, c’est énorme et c’est, d’assez loin, le plus gros événement de la nuit de samedi en NBA.

Les résultats de la nuit

Pacers – Nets : 108-103 (stats)

– Nets : 108-103 (stats) Hawks – Warriors : 124-115 (stats)

– Warriors : 124-115 (stats) Knicks – Wizards : 122-103 (stats)

– Wizards : 122-103 (stats) Kings – Bucks : 108-114 (stats)

: 108-114 (stats) Lakers – Bulls : 115-146 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Pacers ont failli faire un choke monumental dans le dernier quart-temps, mais les Nets se sont rappelés qu’ils devaient perdre des matchs.

Les Atlanta Hawks ont rapidement eu 10 points d’avance face aux Warriors et ne les ont jamais lâché. Trae Young, Onyeka Okongwu et Dyson Daniels ont tous fait un double-double/.

Les Knicks devaient se balader face aux Wizards, ils l’ont fait. Bons matchs de Mikal Bridges et OG Anunoby.

Les Sacramento Kings ont mené, longtemps, mais un énorme troisième quart-temps de Giannis Antetokounmpo (22 points en 12 minutes) a remis son équipe sur le droit chemin.

Les Chicago Bulls ont réduit les Los Angeles Lakers en bouillie avec un Josh Giddey pas loin du quadruple-double.

La nuit des Français

14 points, 2 rebonds et 1 interception à 5/10 au tir, 2/5 de loin et 2/3 aux lancers pour Zaccharie Risacher face aux Warriors.

8 points, 5 rebonds, 1 passe décisive et 2 contres à 3/10 au tir, 0/4 de loin et 2/2 aux lancers pour Alexandre Sarr face aux Knicks.

Le highlight de la nuit

INCREDIBLE ALLEY-OOP FROM HALIBURTON TO TOPPIN ‼️‼️

FROM BEYOND HALFCOURT TO A 360 SLAM 🔄 pic.twitter.com/VuNGxxPWmZ

— NBA (@NBA) March 22, 2025

La course aux Playoffs, juste ici

La course à la Draft, juste là

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir