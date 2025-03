La nuit des Français en NBA : Zaccharie Risacher solide face aux Warriors !

Aujourd’hui seuls les deux meilleurs rookies français de NBA étaient en tenue dans le camp tricolore. Et c’est Zaccharie Risacher qui a été auteur de la meilleure prestation, malgré une action de classe d’Alexandre Sarr !

Les résultats de la nuit

Pacers – Nets : 108-103 (stats)

– Nets : 108-103 (stats) Hawks – Warriors : 124-115 (stats)

– Warriors : 124-115 (stats) Knicks – Wizards : 122-103 (stats)

– Wizards : 122-103 (stats) Kings – Bucks : 108-114 (stats)

: 108-114 (stats) Lakers – Bulls : 115-146 (stats)

Zaccharie Risacher

L’ailier est resté dans la continuité de ses dernières sorties en NBA. Il ne force rien, est toujours extrêmement propre et régulier. Contre les Golden State Warriors, il s’est principalement concentré sur le storing avec 14 points, 2 rebonds et 1 interception à 5/10 au tir, 2/5 de loin et 2/3 aux lancers.

Alexandre Sarr

Le pivot était très bon ces derniers temps, mais il reste un rookie et peut s’heurter à des murs. Match difficile face aux Knicks cette nuit malgré un jolie poster sur OG Anunoby. Le frère d’Olivier a compilé 8 points, 5 rebonds, 1 passe décisive et 2 contres à 3/10 au tir, 0/4 de loin et 2/2 aux lancers.

ALEXANDRE SARR SUR OG ANUNOBY💥💥💥 pic.twitter.com/ThpdeEq7jf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 23, 2025

Le programme NBA de ce soir