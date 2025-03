10 matchs sont au programme en NBA cette nuit, et le plus important est le dernier ; un célèbre dicton se sentirait honoré. Le Clippers – Grizzlies de 3h30 du matin pourrait bien être déterminant pour les Playoffs à l’Ouest !

Le programme NBA du soir

0h : Wizards – Magic

1h : Heat – Rockets

1h : Wolves – Pelicans

1h : Thunder – Hornets

1h : Spurs – Sixers

1h30 : Mavericks – Pistons

2h30 : Jazz – Celtics

3h00 : Suns – Cavaliers

3h00 : Blazers – Nuggets

3h30 : Clippers – Grizzlies

Le match à ne pas rater : Clippers – Grizzlies

Les Los Angeles Clippers, septièmes, affrontent les Memphis Grizzlies cinquièmes de la Conférence Ouest. Il y a environ trois matchs d’écart au classement entre ces deux formations. Une victoire des Oursons leur ouvrirait grand les portes du Top 6, un succès des Voiliers relancerait tout le suspense en cette fin de saison.

Cette affiche peut également faire naître des match-ups intéressantes. Jaren Jackson Jr. pourrait par exemple frapper un coup dans la Course au Défenseur de l’Année en freinant Kawhi Leonard et Ivica Zubac, deux profils on ne peut plus différents. Petite déception tout de même : on n’aura pas de duel James Harden – Ja Morant sur le backcourt puisque ce dernier est forfait.

Coup d’envoi à 3h30 dans l’Intuit Dome !

Mais aussi…

Orlando se fait rattraper par Chicago, ils doivent s’imposer contre Washington pour garder de l’air dans la Course au Top 8 de l’Est.

Deux équipes qui jouent en rouge, mais pendant que le Heat saigne, les Rockets sont assoiffés !

Minnesota a perdu contre New Orleans il y a deux jours, ils doivent prendre leur revanche pour garder le contact avec les Clippers et les Warriors. Zion Williamson est forfait.

La meilleure équipe NBA affronte Charlotte… ça devrait aller.

Les Spurs et les Sixers avaient des ambitions en début de saison, mais désormais, on se fiche de ce match comme de l’an quarante.

Si on nous avait dit, il y a six mois, que les Pistons seraient les immenses favoris en déplacement face à Dallas…

Les champions en titre affrontent le Jazz… ça devrait aller.

Phoenix doit absolument enchaîner les victoires pour croire au Play-In, dommage, ils jouent contre Cleveland.

Portland doit absolument enchaîner les victoires pour croire au Play-In, dommage, ils jouent contre Denver.

Les Français en lice

Alexandre Sarr contre le Orlando Magic

Rudy Gobert contre les New Orleans Pelicans

Moussa Diabaté et peut-être Tidjane Salaün contre le Oklahoma City Thunder

Guerschon Yabusele contre les San Antonio Spurs

Peut-être Rayan Rupert et Sidy Cissoko contre les Denver Nuggets

Nicolas Batum contre les Memphis Grizzlies

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici