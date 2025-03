La saison régulière prendra fin le 13 avril et d’ici-là, chaque matin, on va donc surveiller de très près cette fameuse course aux Playoffs. Les Playoffs, là où toutes les carrières se font où se défont, mais avant de se taper en postseason… encore faut-il avoir le droit d’y participer. Qui sera dans les 6 ? Qui aura le délicat honneur de jouer un play-in tournament ? Par ici pour les bonnes et les mauvaises opérations de la nuit, avec ce matin, entre autres, une grosse victoire bien essentielle des Clippers à Miami.

Les résultats de la nuit

Les classements

JUSTE ICI !

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

Bonne opération du jour : Clippers et Wolves

A l’Est, les Hawks ont conforté leur septième place, synonyme de play-in à la maison. Un peu plus à gauche le Thunder s’est assuré sa place en Playoffs, quelle surprise, les Grizzlies débarquent à la deuxième place, les Rockets continuent de mériter leur spot dans le Top 5, alors que les Wolves et les Clippers mettent la pression pour y déloger les Warriors. Trois franchises qui se tiennent en deux petits matchs, à chacun sa March Madness !

Mauvaise opération du jour :

Le Heat continue de décevoir et se dirige tranquillement vers un play-in en forme de bourbier. A l’Ouest le tiercé Mavs, Suns, Blazers joue à “qui ne veut pas être dixième”, alors que les Nuggets ont payé la facture de leur double-confrontation avec le Thunder en s’écroulant contre les Wolves et en laissant de surcroit leur deuxième place aux Grizzlies.

Les affiches de la nuit prochaine

0h : Pistons – Wizards

0h30 : Bucks – Lakers

1h : Bulls – Nets

1h : Pelicans – Magic

3h : Warriors – Kings

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Conférence Est

Cavs – Hawks, Magic, Heat ou Bulls

Celtics – Hawks ou Magic

Knicks – Pistons

Bucks – Pacers

Play-in tournament :

Hawks – Magic

Heat – Bulls

Conférence Ouest

Thunder – Wolves, Clippers, Kings ou Mavericks

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Nuggets – Warriors

Lakers – Rockets

Play-in tournament :