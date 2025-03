Highlights : la soirée historique de Nikola Jokic, un 31-21-22 inédit !

Cette nuit, Nikola Jokic a défié le basket en tant que sport. Une nouvelle performance magistrale qui le fait rentrer un peu plus dans l’histoire de la discipline. Un joueur complet parmi les joueurs complets, avec notamment un record de passes all-time en NBA pour un pivot sur un match : 22 ! Ça mérite bien des highlights.

Comment décrire Nikola Jokic ? C’est très difficile. Dès qu’il se met à jouer et qu’il a le bon feeling, il devient tout simplement imbattable. Le genre de joueur qui peut rouler sur une défense et permettre à ses coéquipiers de le faire aussi. Tout le résumé écrit de sa performance est à lire sans modération par ici, et les highlights de sa soirée inédite sont juste là.

NIKOLA JOKIĆ A CAREER-HIGH 22 ASSISTS 👀

Part of the first-ever 30-20-20 game in NBA history.

What a brilliant performance from a brilliant player. pic.twitter.com/79FWBW3eJD

— NBA (@NBA) March 8, 2025