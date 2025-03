Ousmane Dieng a profité d’une avalanche de forfaits pour être titularisé par le Oklahoma City Thunder. L’ailier français a su saisir sa chance avec 16 points et 6 rebonds à 4/6 derrière l’arc face aux Blazers.

Les résultats de la nuit NBA

Hornets – Cavs : 117-118 (stats)

: 117-118 (stats) Raptors – Jazz : 118-109 (stats)

– Jazz : 118-109 (stats) Mavs – Grizzlies : 111-122 (stats)

: 111-122 (stats) Heat – Wolves : 104-106 (stats)

: 104-106 (stats) Thunder – Blazers : 107-89 (stats)

– Blazers : 107-89 (stats) Nuggets – Suns : 149-141 (stats)

– Suns : 149-141 (stats) Kings – Spurs : 127-109 (stats)

– Spurs : 127-109 (stats) Clippers – Knicks : 105-95 (stats)

Moussa Diabaté

Le pivot n’a joué que 12 minutes ce soir, mais a, comme d’habitude cette saison, été efficace. Il s’est notamment illustré avec un énorme contre sur Donovan Mitchell. Il a compilé 6 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre à 3/5 au tir.

Tidjane Salaün

Entre la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps, l’ailier a été énorme enchaînant trois très gros shoots et deux rebonds offensifs qui ont permis à son équipe de retrouver une belle dynamique. 9 points, 6 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception à 3/5 au tir et de loin, c’est propre.

DAMN TIDJANE SALAÜN !!! 👀

Il est énorme depuis quelques minutes ! 🫡😳pic.twitter.com/Nr2WJZTgbH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 8, 2025

Ousmane Dieng

L’ailier a profité de l’absence de presque tous ses coéquipiers pour être titularisé. Il a bien répondu au challenge participant activement à la victoire des siens avec 16 points, 6 rebonds, 2 interceptions et 1 passe décisive à 6/10 au tir et 4/6 de loin.

Rayan Rupert

Il n’a joué qu’une minute et raté un tir.

Sidy Cissoko

Il n’a joué qu’une minute et pris un rebond.

Nicolas Batum

L’ailier a réussi le meilleur match de sa saison contre les New York Knicks. Une performance vintage avec 17 points, 4 rebonds, 2 interceptions, 2 contres et 1 passe décisive à 6/9 au tir et 5/7 de loin.

Record de saison explosé et plus gros temps de jeu de la saison, mais en fin de match Nico Batum 🇫🇷 (36 ANS) trouve encore l’énergie pour bâcher 😤😤pic.twitter.com/FjWkvUuSXi

— Tom Compayrot (@Tom_Cprt) March 8, 2025