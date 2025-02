A peine l’annonce du transfert de l’année sortie sur les réseaux, c’est ce qu’on a fait en premier. Ou plutôt en deuxième, juste après s’être relevé car la Shams Bomb nous avait fait tomber à la renverse. Ce qu’on a fait ? Checker le calendrier. Et vous, vous faites quoi le 25 février ?

Luka Doncic n’est officiellement plus un joueur des Dallas Mavericks.

Anthony Davis n’est plus un joueur des Los Angeles Lakers.

La Shams Bomb de 6h du matin (un dimanche, please…) a fait son effet, le café a été bu à même la cafetière, et on a donc foncé vers le calendrier de la NBA pour savoir quand les Lakers et les Mavs se croiseraient pour la première fois. Très bonne nouvelle, c’est dans… trois semaines !

Dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 février (4h du matin), à Los Angeles

Dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 avril (1h30 du matin) à Dallas

Voici donc les deux dates auxquelles Luka Doncic affrontera les Mavericks, quelle drôle de phrase, et auxquelles Anthony Davis tentera de contrer LeBron James, ça fait quelques années qu’on n’a plus écrit ça. Quels seront les accueils respectifs du public envers leurs anciens leaders ? On a une petite idée mais, surtout : Auchan, Carrefour, Leclerc et compagnie, merci de mettre votre popcorn en promo.