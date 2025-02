Armel Traoré régale encore en G League (27 points et 10 rebonds)

Toujours abonné au banc chez les Lakers, Armel Traoré s’éclate par contre avec la réserve en G League. Le Français s’est offert un gros double-double (27 points, 10 rebonds) cette nuit face aux Texas Legends.

Armel Traoré aura tout tenté mais il n’aura pas empêché les South Bay Lakers de se faire retourner par les Texas Legends malgré un retard de 22 points durant la rencontre. Avec 27 points et 10 rebonds, le Français a répondu présent et il a montré son côté clutch avec deux lancers capitaux dans le money time pour arracher la prolongation, puis un gros 3-points en prolongation.

Leader des siens, il a malheureusement été pris par la vitesse de Holden sur le game winner. Une issue cruelle pour Traoré qui continue d’aligner les stats en G League avec l’espoir d’obtenir des minutes dans la rotation de J.J. Redick.

Tanner Holden for the WIN! 🥶

The @TexasLegends overcame a 22 point deficit to force overtime and get the win! pic.twitter.com/4B2f2IcJpg

— NBA G League (@nbagleague) February 1, 2025

Mr. Double-Double 🍔#SBLakers pic.twitter.com/NVSRrl7m4x

— South Bay Lakers (@SouthBayLakers) February 1, 2025