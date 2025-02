Cadre de l’Équipe de France et du Fenerbahce, Marième Badiane pourrait donner un nouvel élan à sa carrière en rejoignant.. la WNBA ! L’intérieur tricolore est en effet annoncée proche du Minnesota Lynx.

Il n’y a pas d’âge pour être rookie et Marième Badiane va nous le priver puisqu’elle devrait découvrir la WNBA à l’âge de 30 ans. Après une carrière bien remplie sur la scène européenne, d’abord en France puis en Turquie, Badiane va s’offrir un nouveau challenge de taille. Selon Kent Youngblood du Star Tribune, la joueuse se serait mise d’accord avec le dernier finaliste WNBA. Aucun détail n’est fourni sur la durée du contrat.

The Lynx are expected to announce the re-signing of Natisha Hiedeman and the addition of French center Marieme Badiane when the WNBA’s official signing period opens tomorrow:https://t.co/sBwmEy1Ap5

— Kent Youngblood (@BloodStrib) January 31, 2025

Dans le Minnesota, Badiane devrait venir renforcer une raquette qui a déjà fière allure avec Alanna Smith et Napheesa Collier, la star locale que Marième Badiane avait notamment croisé en finale des derniers Jeux Olympiques lors du France – Team USA. Le Minnesota Lynx s’offre en tout cas une recrue de choix pour tenter d’aller décrocher un nouveau titre en 2025, quelques mois après sa défaite en finale face au New York Liberty.

Source texte : Star Tribune