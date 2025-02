Alors qu’il faisait partie du contingent de Français sélectionnés pour le Rising Star Challenge 2025, Victor Wembanyama ne participera finalement pas à l’événement, puisqu’il ne peut pas jouer à la fois avec les jeunes talents et les All-Stars.

Dans le passé, être au Rising Star Challenge et au All-Star Game n’était pas un problème, cela promettait juste un week-end un peu plus chargé. Sauf qu’avec le nouveau format du match des étoiles, ce n’est désormais plus possible.

Pour rappel, l’équipe vainqueur du Rising Star Challenge participera à un mini tournoi de 4 équipes pour le All-Star Game 2025, les trois autres étant constituées de All-Stars. Ce qui pose du coup le problème des doublons. En effet, si Wemby remporte le Rising Star Challenge le vendredi, il serait théoriquement dans la quatrième équipe du dimanche. Sauf qu’il est censé être dans une équipe de All-Star puisqu’il vient d’obtenir sa première étoile.

La NBA a donc décidé de retirer Wemby du Rising Star Challenge. Le Français et les joueurs invalides pour cause de blessures ont d’ailleurs déjà été remplacés.

Dunn is replacing Philadelphia 76ers rookie Jared McCain. Black, Camara and Thompson are replacing NBA sophomores Dereck Lively II of the Dallas Mavericks, Brandon Miller of the Charlotte Hornets and Victor Wembanyama of the San Antonio Spurs.

On aura donc “seulement” trois Français au Rising Star Challenge cette année avec Bilal Coulibaly, Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr.

Source texte : NBA