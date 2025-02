La nuit des Français en NBA : la raquette des Bleus est magique

Cette nuit en NBA, trois Français se sont particulièrement illustrés : Moussa Diabaté, Guerschon Yabusele et Victor Wembanyama. La raquette de l’Équipe de France pour les années à venir est entre de très bonnes mains.

Les résultats de la nuit NBA

Hornets – Clippers : 104-112 (stats)

: 104-112 (stats) Pistons – Mavericks : 117-102 (stats)

– Mavericks : 117-102 (stats) Sixers – Nuggets : 134-137 (stats)

: 134-137 (stats) Raptors – Bulls : 106-122 (stats)

: 106-122 (stats) Pelicans – Celtics : 116-118 (stats)

: 116-118 (stats) Spurs – Bucks : 144-118 (stats)

– Bucks : 144-118 (stats) Warriors – Suns : 105-130 (stats)

Moussa Diabaté

Avec Mark Williams à l’infirmerie et Nick Richards aux Phoenix Suns, la raquette des Charlotte Hornets lui appartenait ce soir. En bugne à bugne avec Ivica Zubac, le défi n’était pas évident, mais le Français l’a parfaitement relevé. 11 points, 14 rebonds et 3 interceptions, c’est extrêmement solide pour un joueur qui n’a toujours pas de contrat garanti. Seul bémol, le 5/11 au tir !

Guerschon Yabusele

Le Dancing Bear a sûrement réussi le meilleur match de sa carrière en NBA ! En défense, il a été admirable pendant trois quarts-temps sur Nikola Jokic, une match-up qu’il a longtemps dominé. Et même si c’est le collectif du Serbe qui a eu le dernier mot, le Tricolore a terminé la rencontre avec 28 points, 7 rebonds, 3 interceptions et 2 passes décisives à 12/17 au tir et 4/7 de loin.

Victor Wembanyama

Le joueur des San Antonio Spurs est bien rentré dans son match défensivement avec deux contres rapides sur Giannis Antetokounmpo, mais a mis plus de temps à trouver du rythme en attaque. Mais lorsque les tirs ont commencé à rentrer, l’Alien a été inarrêtable. 30 points, 14 rebonds, 6 contres et la victoire, c’est un magnifique vendredi au boulot !

VICTOR WEMBANYAMAHAHAHAH😭🤣😭🤣😭🤣😭

Qu’est-ce que c’est que ça !!! 😱 https://t.co/bpbsedDTgs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 1, 2025

Sidy Cissoko

Il a joué quatre minutes lors du garbage time entre Spurs et Bucks, mais n’a pas eu l’occasion de noircir la feuille de stats !

