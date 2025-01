Alors que les Kings ont enchaîné une septième victoire de suite face aux Bulls cette nuit, DeMar DeRozan a lui fait son grand retour à Chicago. Un retour qui lui a permis de voir à quel point il est toujours très apprécié dans la Windy City. Instant émotion !

“Toronto sera toujours numéro 1, mais je dois mettre Chicago en 2.”

Après la rencontre opposant les Kings aux Bulls au United Center, DeMar DeRozan a montré toute son affection pour Chicago, où il a passé trois saisons entre 2021 et 2024. La belle ovation du public et la video tribute qui va avec ont clairement touché DMDR.

“C’est cool de revenir à un endroit où les gens vous aiment et vous apprécient. J’ai passé trois années ici, mais j’ai l’impression d’en avoir passé dix. J’ai apprécié mon passage ici. C’était fun.”

Du côté de Chicago, personne n’a oublié les premiers mois de DeMar DeRozan sous le maillot des Bulls, quand il jouait à un niveau de MVP et portait les Taureaux au sommet de la Conférence Est. Bon, ça n’a pas duré, la blessure de Lonzo Ball précipitant la chute de Chicago vers le ventre mou du classement.

Néanmoins, au milieu des résultats médiocres des Bulls entre 2022 et 2024, DeMar a continué à faire vibrer le United Center entre ses gros cartons offensifs (25,5 points de moyenne avec les Bulls) et ses exploits dans le money-time (deux fois finaliste du Clutch Player of the Year Award). Il a aussi représenté deux fois Chicago au All-Star Game.

En l’espace de trois saisons, DeRozan et les Bulls n’ont participé qu’une seule fois aux Playoffs. Et après de nombreuses rumeurs de transfert, DeMar a finalement pris le chemin de Sacramento via un sign-and-trade cet été. Une fin prévisible et inévitable, mais qui n’enlève rien à l’impact laissé par l’arrière vétéran à Chicago et sur ses anciens coéquipiers des Bulls.

“Dès mon arrivée, j’ai essayé de donner le meilleur de moi-même à cette franchise, à cette ville, et je pense que cela s’est vu. Je me suis vraiment donné à fond pour représenter les Bulls. Quand je suis arrivé ici, je me suis imprégné de la culture de Chicago. Je pense que quand les gens voient ça, ils ont une réaction sincère en retour.” – DMDR

DeMar DeRozan a fait vibrer les fans des Bulls comme personne depuis Derrick Rose. C’était bref, mais c’était fort. Très fort !

