S’il y a bien un moment dans l’année où un fan NBA peut espérer un changement dans sa franchise, opéré par le management, le coach ou un joueur, c’est bien maintenant. Alors voici une liste de promesses et résolutions imaginaires dans la Grande Ligue en 2025 ! Et qu’ils en fassent ce qu’ils en veulent…

Atlanta Hawks

Nous promettons de faire jouer un peu plus Zaccharie Risacher, car entre nous Vit Krejci et Seth Lundy sont vraiment nazes.

Boston Celtics

Nous ferons tout notre possible pour que Kristaps Porzingis arrête d’être aussi séduit par notre infirmerie. Un match = un bon point pour le petit letton.

Brooklyn Nets

Nous essaierons de ne pas nous faire enfumer dans tous les trades à venir, et en particulier dans celui de Cam Johnson. Ce serait bête que le type joue comme un All-Star pour rien.

Charlotte Hornets

Nous allons offrir à LaMelo Ball de nouvelles chevilles. S’il le faut, nous investirons également dans d’autres parties du corps. Oui nous avons conscience que c’est une phrase de chirurgien esthétique.

Chicago Bulls

Nous virerons Billy Donovan et Arturas Karnisovas. Alors oui c’est un petit peu abrupt, mais entre nous, c’est quand même un peu mérité.

Cleveland Cavaliers

Nous ne nous endormirons pas sur nos lauriers. Les progrès c’est bien lorsque c’est fait sur la durée. Si la dynamique se poursuit, nous offrirons un contrat à vie à Kenny Atkinson.

Dallas Mavericks

Nous essaierons de sortir de notre zone de confort, de trouver d’autres solutions à nos problèmes. L’année commence avec Luka Doncic à l’infirmerie, c’est une bonne raison d’essayer.

Denver Nuggets

Nous arrêterons de dépendre uniquement de Nikola Jokic. Enfin, nous l’espérons, ça fait quelques mois qu’on essaie de joindre Jamal Murray et Michael Porter Jr prime, mais ça ne répond pas.

Detroit Pistons

Nous retrouverons une base défensive solide, notamment à l’intérieur. Il paraît que c’est notre identité et même si nous nous sentons mieux avec ce merveilleux Cade Cunningham, ça nous manque de voir les arcades de nos adversaires saigner.

Golden State Warriors

Nous ne vivrons plus avec les fantômes du passé, persuadé d’être ce que nous ne sommes plus. Les déclarations comme quoi nous visons la bague puisque nous avons Stephen Curry doivent cesser … du moins tant que l’effectif autour de lui n’évolue pas.

Houston Rockets

Nous écouterons bien tous les conseils des vétérans pour pallier une inexpérience difficile à contester. Progresser vite c’est bien, progresser vite et intelligemment c’est mieux.

Indiana Pacers

Nous ordonnons à Tyrese Haliburton de rentrer ses tirs et de se bouger un peu le postérieur parce qu’on avoue ne pas vraiment reconnaître le petit prince de notre cœur.

Los Angeles Clippers

On avoue qu’on y croit pas vraiment, mais on va tout mettre en place pour que Kawhi Leonard rejoue au basket-ball. On sait, on aime les cas désespérés.

Los Angeles Lakers

Après avoir envoyé D’Angelo Russell à l’autre bout du pays, nous nous mettons en quête d’un meneur de jeu qui tient la route, parce qu’on ne vas pas se mentir, à part l’année où LeBron James a joué à ce poste, ça fait bien longtemps qu’on en a pas eu !

Memphis Grizzlies

Nous allons mettre un contrôle parental sur le téléphone de nos joueurs. Oui ça fait quelques mois qu’il n’y a pas eu de problèmes, mais mieux vaut prévenir que guérir non ?

Miami Heat

Officiellement, on a déclaré ne pas vouloir transférer Jimmy Butler mais soyons clairs, c’est seulement pour faire monter les enchères. On va essayer d’arnaquer quelqu’un pour être très honnêtes.

Milwaukee Bucks

Maintenant que le début de saison difficile est passé, nous allons essayer de mettre en place une bonne réintégration de Khris Middleton. On est reparti pour une saison en haut de l’Est… enfin on espère.

Minnesota Timberwolves

Nous allons arrêter de prendre des décisions purement basées sur l’aspect financier. Ce n’est pas qu’on pleure chaque jour en regardant Karl-Anthony Towns régaler avec les Knicks… mais un petit peu quand même.

New Orleans Pelicans

On pensait qu’engager des nutritionnistes nous aiderait à garder Zion Williamson sur le terrain, on s’est trompés, du coup on va investir encore plus et aller chercher les plus grands experts de la diététique sur ce bas-monde, qu’importe le prix.

New York Knicks

Nous allons continuer à faire confiance à une plus grande partie de notre effectif et ce même lorsque les Playoffs approcheront. Josh Hart ne jouera pas 48 minutes avant les Finales de Conférence… enfin si Tom est d’accord.

Oklahoma City Thunder

Ces derniers temps nous avons l’impression que rien ne peut nous déstabiliser, même une blessure de Chet Holmgren n’a pas changé nos plans. Alors ça ne sera pas évident, mais nous essaierons de ne pas pêcher par excès de confiance… mais on est tellement forts.

Orlando Magic

Nous allons entourer tous nos joueurs de papier bulle jusqu’à la fin de la saison, parce que ce n’est pas qu’on en a marre de perdre un joueur par match, mais à côté de nous même Philadelphie passe pour la paradis de la condition physique.

Philadelphia Sixers

Nous allons donner le leadership à Tyrese Maxey. Il a raison Joel Embiid est en retard constamment, mas ce qui est le plus à la bourre, c’est le début de sa saison. En s’appuyant sur des piliers stables, c’est plus facile d’avancer droit.

Phoenix Suns

Nous promettons à nos supporters de mieux réfléchir avant de signer des contrats. Bien sûr à notre arrivée, nous nous sommes emballés, mais croyez nous, payer 50 millions de dollars un role player, ça vous remet les idées bien en place.

Portland Trail Blazers

Nous allons nettoyer très régulièrement l’espèce de gros véhicule qui dicte notre saison. Beaucoup de pays s’en servent pour détruire, nous c’est pour nous reconstruire. Selon nos informations, c’est communément appelé un tank.

Sacramento Kings

Nous allons arrêter de blâmer les autres pour nos erreurs, ça s’arrête avec Mike Brown en 2024. Parce que… est-ce que c’était vraiment de sa faute si on s’est complètement trompé dans la construction du roster en décidant d’entourer le joueur le plus rapide de la Ligue et un des plus efficaces en transition de stars qui ne défendent pas ou peu et qui ne peuvent pas courir ? L’année dernière oui, cette année non.

San Antonio Spurs

Nous n’avons qu’un souhait cette année, prendre soin de Gregg Popovich. On oublie parfois de prendre des nouvelles, même de ceux qui nous sont le plus proche, pas cette fois. Gregg, prend le temps dont tu as besoin et reviens nous seulement si tu t’en sens capable.

Toronto Raptors

Cette année, nous dénicherons des pépites, parce que c’était la spécialité de notre équipe ces derniers temps, les Pascal Siakam, OG Anunoby et autres Fred VanVleet. Et c’est vrai qu’en ce moment, malgré qu’on croit en Gradey Dick, Scottie Barnes a des raisons de se sentir seul.

Utah Jazz

Nous, nous voulons trouver un meilleur ami pour Lauri. Et c’était essentiellement pour le jeu de mot parce qu’honnêtement, en terme de résolution, on n’attend pas grand chose de 2025 …

Washington Wizards

Cette année, grâce à nos trois professeurs particuliers, nous voulons nous améliorer en Français. C’est par eux que passe le renouveau de la franchise alors autant les faire se sentir complètement à la maison.