13 des 14 français évoluant en NBA étaient concernés par des matchs cette nuit. Alors il n’y a pas de temps à perdre, c’est parti pour le gros résumé à la sauce béchamel, poivre ou autre spécialité de votre choix. N’hésitez pas à cliquer sur les noms des joueurs pour des précisions sur leurs performances !

Les résultats de la nuit

Hornets – Raptors : 138-133 (stats)

Cavaliers – Lakers : 134-110 (stats)

Pacers – Celtics : 135-132 a.p. (stats)

Sixers – Pistons : 95-105 (stats)

Wizards – Hawks : 133-120 (stats)

Heat – Knicks : 107-116 (stats)

Bulls – Magic : 102-99 (stats)

Grizzlies – Nets : 106-119 (stats)

Thunder – Spurs : 105-93 (stats)

Warriors – Pelicans : 104-89 (stats)

Clippers – Trail Blazers : 105–106 (stats)

L’ailier des Charlotte Hornets a été plus utilisé que jamais par son entraîneur Charles Lee. Il a passé 16 minutes sur le parquet à gambader et a inscrit son premier panier en NBA. 3 points, 3 rebonds et 3 passes décisives, c’est un triple-triple.

Moussa Diabaté

Quatre rebonds en neuf minutes c’est plutôt efficace, zéro point ça l’est moins. Pas la performance la plus exceptionnelle de sa carrière en somme.

Armel Traoré

Il n’a pas joué.

Guerschon Yabusele

En l’absence de Joel Embiid, le Dancing Bear évolue toujours en tant que pivot remplaçant. Dans ce rôle, même si ce n’est pas le plus nature, il s’épanouit. 8 points à 3/4 au tir cette nuit face aux Detroit Pistons.

Difficile de poser des mots sur à quel point l’ailier nous fait rêver depuis le début de saison, mais contre les Washington Wizards, il a tout simplement réalisé la meilleure performance de sa carrière. 27 points et 9 rebonds à 11/14 au tir. Si ses coéquipiers lui avaient donné plus de ballons en plein de match, il aurait cassé la barre des 30. Le développement est tellement rapide et impressionnant …

MAIS ARRÊTEZ BILAL COULIBALY !!! pic.twitter.com/GyyL7AuosV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2024

Alexandre Sarr

Même s’il a déjà inscrit plus de points, c’était également peut-être la meilleure performance du pivot en NBA. Il a montré des flashs exceptionnels des deux côtés du terrain et a eu un vrai impact sur la rencontre. 11 points, 5 rebonds et 4 contres, c’est très propre.

Ce Hawks-Wizards était définitivement une bénédiction pour nos joueurs français. Malgré la défaite des siens, Zacch’ s’est montré en réalisant son career-high au scoring avec 17 points. Nos meilleurs picks de draft montent en régime !

Pacôme Dadiet

Il n’a pas joué.

Sidy Cissoko

Trois minutes, aucun tir, une passe et un rebond. On lui souhaite plus de temps pour s’exprimer.

La grosse déception de la soirée. L’Alien s’est fait dominer dans son duel face à Chet Holmgren. Il a réalisé la pire performance au scoring de sa carrière et n’a tout simplement pas pesé sur le match, presque une première en NBA. 6 points, 8 rebonds et 3 contres, pour d’autres joueurs ce serait très bien … pas pour lui.

Ousmane Dieng

L’ailier s’est illustré avec un move magnifique terminé sur un dernier pas plus lent que celui de Kyle Anderson. Il a passé 19 minutes sur le parquet pour 5 points (à 2/5 au tir), 5 rebonds, 3 passes et 2 interceptions.

Ousmane Dieng pioneering the press pause layup:

(@AlexHoops_)

pic.twitter.com/ufmKdFKnmv

— Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) October 31, 2024

Nicolas Batum

Face aux Blazers, Nicolas Batum a fait du Nicolas Batum. Pas une ligne de stats XXL – 5 points, 2 rebonds, 4 passes et 2 interceptions – mais un rôle d’homme à tout faire plutôt bien rempli. Insuffisant toutefois pour éviter aux Clippers de s’incliner face à de surpenants Blazers.

Rayan Rupert

C’est ce qu’on appelle un temps de jeu bien rentabilisé. En huit minutes passées sur le parquet, Rayan a inscrit 7 points et délivré 1 passe. Difficile de faire bien mieux, cela dit.

