Ça y est, le calendrier NBA de la saison 2024-25 est sorti. Du 22 octobre prochain au … avril, les 30 équipes de la Ligue vont jouer 82 matchs avant de potentiellement disputer les Playoffs. 30 équipes parmi lesquelles on retrouve les New Orleans Pelicans. Qu’est-ce qui attend Zion Williamson et Cie cette année ? Grosses affiches, plus long road-trip, matchs à horaires français… c’est l’heure de faire un gros point sur le calendrier des Pelicans.

🏀 Le calendrier officiel des Pelicans pour la saison NBA 2024/25. pic.twitter.com/s8nnxgtzsa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 15, 2024

# Plus long road-trip : 4 matchs, du 25 au 30 octobre, mais aussi du 3 au 10 février et du 27 février au 4 mars. Tout un programme.

# Plus longue session maison : 4 matchs, du 21 au 30 décembre.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 13, c’est à dire pas génial mais mieux que rien. C’est comme le Heat par exemple.

# Nombre de back-to-backs : 16, personne n’en a davantage.

# Matchs à horaires français pour les Pelicans : 4

# Quelques affiches à retenir :

Début de la saison régulière : 23 octobre face aux Bulls (2h)

Retrouvailles entre Dejounte Murray et les Hawks : 3 novembre à domicile (1h), 2 décembre à l’extérieur (1h30)

Retour des Lakers à New Orleans, revanche du Play-in de l’an dernier : 16 novembre (2h)

Ja Morant vs Zion Williamson, au bon souvenir de la Draft 2019 : 29 novembre (23h), 27 décembre (2h), 24 janvier (2h), 9 mars (1h)

Fin de la saison régulière : 13 avril face au Thunder (21h30)

# Matchs de NBA Cup :