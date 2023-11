Le 5 novembre 1946, Chuck Connors, plus connu pour sa carrière d’acteur que de joueur de basket-ball, a cassé le premier panier dans l’histoire de la NBA.

1946, fin d’une période assez peu sympathique sur la planète Terre. Les pays marqués par la guerre se reconstruisent et même si ce n’est pas forcément la priorité absolue, le sport professionnel commence doucement à refaire surface. Aux Etats-Unis se lance une ligue de basket-ball professionnelle, la Basketball Association of America (BAA, qui deviendra NBA). Onze équipes, six à l’Est, cinq à l’Ouest, plus de 100 joueurs et en tout et pour tout, zéro dégaine ou paire de chaussures valable.

Le “héros” de cette histoire s’appelle Chuck Connors. Acteur de film d’action, mais donc également sportif à l’esprit de compétition très développé ; en somme un savant mélange entre Chuck Norris et Jimmy Connors.

Connors était joueur professionnel de base-ball entre 1940 et 1942, mais il a quitté ce sport pour rejoindre l’armée des Etats-Unis lors de la fin de la Guerre. Fatigué de taper des petites balles et de devoir rejoindre des bases, il se mue en basketteur professionnel en 1946 et rejoint les Boston Celtics. Il est ainsi l’un des 13 seuls joueurs à avoir évolué en “NBA” et en MLB.

En ce 5 novembre, l’équipe du Massachussetts reçoit les Chicago Stags dans le deuxième match de l’histoire de la franchise et le premier à domicile. Les joueurs s’échauffent lorsque Chuck Connors – et son nom à défoncer des portes de saloon – défonce (ça tombe bien) le premier panier de basket de la Grande Ligue.

Alors on vous voit venir, vous vous demandez quel type de dunk ravageur il a pu utiliser pour délabrer ce pauvre plexiglass. Eh bien la réponse c’est… aucun. Les panneaux étaient faits simplement en pâte à sel à l’époque et la planche n’a pas supporté la briquasse phénoménale envoyée par l’ami Chuck.

Le coup d’envoi de la rencontre sera ainsi retardé d’une heure, le temps qu’un autre panier soit mis en place, et les Celtics s’inclineront finalement 57 à 55. Chuck Connors a pourtant fait son match avec 8 points et 7 paniers au tableau d’affichage… Bah si c’est possible : deux tirs, quatre lancers-francs et un complètement brisé.

Connors ne jouera que 53 matchs dans la Grande Ligue, soit un nombre moins élevé que celui de ses apparitions dans des productions audiovisuelles par la suite (il est apparu dans 81 films ou séries télévisées entre 1952 et 1991, oui on a compté). Son rôle le plus célèbre ? Lucas McCain dans la série “L’homme à la carabine“.

On peut dire qu’il était plus doué sur un plateau de tournage que sur un terrain.

__________

Source texte : Wikipédia et Basketball Reference