Face aux Blazers d’un Damian Lillard dans la forme de sa vie, les Warriors ont prouvé qu’ils avaient du coeur : menés de 23 points en première mi-temps, les hommes de Steve Kerr ont passé la seconde pour revenir et remporter le match. Un formidable effort collectif qui les place à la sixième position de l’Ouest !

On n’aurait certainement pas mis plus d’un Kopeck et un chewing-gum mâché sur une victoire des Warriors à la mi-temps du match entre Golden State et Portland. Acculés, en faible réussite au tir, rien ne semblait pouvoir réussir à la clique de Klay Thompson. Sans Stephen Curry, KaTé devait mener la troupe. Ce qu’il a fait lors des derniers matchs, mais celui a été clairement plus compliqué… dans un premier temps.

Oui mais voilà, cette équipe en a dans le moteur. Lentement mais sûrement, le jeu californien a repris le dessus en seconde période. La raison à cela ? Déjà, trois fautes sifflées très rapidement contre Damian Lillard, ce qui obligera les Blazers a faire preuve de prudence concernant leur meneur. Ensuite, un regain clair de forme collective. Jordan Poole et Klay Thompson a la baguette, le reste de la troupe dans leur sillage. Plus de transmission de balle, tandis que les Blazers forcent des tirs et se montrent subitement brouillons dans la création du jeu.

Jordan Poole

that’s not fair 😎 pic.twitter.com/FzSgE6Pxcx — Golden State Warriors (@warriors) March 1, 2023

C’est d’ailleurs le numéro 11 qui replacera les Warriors en tête dans son style le plus caractéristique, à savoir un trois-points ficelle enchaîné de la petite célébration qui va bien. Les Blazers ne s’en relèveront pas et subiront pendant les douze dernières minutes. Jordan Poole termine la partie à 29 points, Klay a 23 unités. Le duo a bien fonctionné, aidé par un Draymond Green toujours aussi efficace à 12 points, 9 rebonds et 8 passes. Pour finir le point stat’, notons également la belle copie de Donte DiVincenzo : 21 points à 8/11 au tir, dont 5/7 depuis Oakland. Un effort collectif qu’on vous dit.

DUBS WIN pic.twitter.com/08CdXyxyDz — Golden State Warriors (@warriors) March 1, 2023

Avec ce joli succès, Golden State réalise l’opération parfaite : les Mavericks ont fait dans leur pantalon face aux Pacers, permettant aux Guerriers de s’emparer de la cinquième place de l’Ouest, synonyme de qualification directe aux Playoffs. Il reste bien sûr plus d’un mois de compétition, mais les signaux sont au vert alors même que Stephen Curry est absent. Prochain match face aux Clippers vendredi, avec l’envie de poursuivre la série et la remontée au classement. Keep going !

Source : ESPN