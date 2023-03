Luka Doncic aura tout tenté. Malgré les 39 points du slovène, il n’a pas pu sauver les siens pour s’offrir une victoire le jour de son anniversaire. Les Mavericks ont encore échoué, cette fois à la maison face aux Pacers. La partie a été très serrée, mais la fin de match de Dallas a viré au fiasco. Avec une cinquième défaite en six matchs, les Mavericks traversent définitivement une très mauvaise passe.

Rick Carlisle doit être satisfait à l’heure où ces lignes sont écrites. D’une, il remporte un important succès pour les Pacers à l’extérieur, contre une grosse écurie de l’Ouest. De deux, il plonge un peu plus son ancienne équipe dans la crise. Car oui, après une cinquième défaite en six matchs, les Mavericks patinent fort.

Pourtant, Luka Doncic a été grand. Le jour de son 24e anniversaire, la petite tête blonde des Balkans a envoyé 39 points, 8 rebonds et 6 passes. Performance insuffisante pour rattraper le courant d’air pris dans le deuxième quart. Les Mavericks avaient bien commencé, mais le 38-26 encaissé avant la mi-temps les a mis en position de chasseurs durant l’ensemble de la partie. Les Pacers réalisent eux le coup parfait : Tyrese Haliburton a remarquablement mené sa troupe avec 32 points, 7 rebonds et 6 passes.

Ce que l’on retient ? Une défense de Dallas bien trop friable. 70 pions encaissés à la mi-temps, ça fait beaucoup. Surtout quand l’adversaire bénéficie d’autant de fautes et donc de passages sur la ligne. À noter également la 13e faute technique de Luka Doncic, petit rappel pour dire qu’à sa seizième, il sera suspendu pour un match.

Une fin de match mal gérée, notamment avec un fantastique décalage collectif des Mavericks pour envoyer Tim Hardaway Jr dans un fauteuil à 3-points. On parlait de courant d’air, sans doute que quelqu’un a laissé une porte ouvert, car le tir a fait un airball. Et les Pacers ont bien essayé de leur donner une dernière chance en loupant leurs deux derniers lancers, mais Kyrie Irving a tenté le tapis en envoyant une flèche à 3-points. Ça ne rentrera pas, et la festoyade d’anniversaire de Luka est gâchée.

Kyrie Irving got a good look for the win but came up short as the Mavs lose to the Pacers 😔pic.twitter.com/ZwQdqXShU2 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 1, 2023



Plus grave, ce revers des Mavericks les fait basculer à la septième place alors que les Warriors se sont eux imposés. Opération catastrophique au classement, et le point noir est bien le calendrier immédiat de Dallas : Sixers, Phoenix et double confrontation contre les Grizzlies dans les six prochains matchs. Avec 19 rencontres restantes pour les hommes de Jason Kidd, la situation devient urgente : ne pas récupérer un spot préférentiel pour les Playoffs pourrait considérablement réduire les chances de grande aventure printanière pour les Licornes.

Source : ESPN