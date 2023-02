Choc de la nuit à l’Ouest, le duel entre le leader Denver et son dauphin Memphis a vite pris des airs de passage à tabac. Les Grizzlies n’ont pas fait de quartier, l’emportant de 18 points dans un match sans suspense.

Pour la feuille de stats de cette rencontre, c’est par ici.

Renversés à Philadelphie il y a quelques jours, les Grizzlies avaient visiblement à cœur de se racheter cette nuit face aux rivaux Nuggets. À côté de ses pompes en Pennsylvanie, Ja Morant attaque le match pied au plancher, bien soutenu par la belle surprise Xavier Tillman. Nikola Jokic plutôt bien pris, et avec une adresse pas folichonne autour, les Nuggets ne vendent pas du rêve sur ce début de match. Les choses empirent rapidement pour Denver. Mike Malone opte pour un remaniement complet au lieu de laisser un leader avec les remplacements. La seconde unit du Colorado boit totalement la tasse face à Tyus Jones et aux Grizzlies. L’écart monte à une vitesse affolante, et le retour des stars de Denver ne permet même pas d’inverser la tendance : Memphis a sorti les griffes et les Nuggets sont prêts à être dévorés. Il y a déjà 24 points d’écart à la pause !

On se dit que le leader de l’Ouest va se rebiffer au retour des vestiaires mais non, l’entreprise de démolition reprend de plus belle des deux côtés du terrain. Avec le Joker bien limité et la paire Jamal Murray – Michael Porter Jr. qui passe à côté, c’est trop compliqué pour Denver. Alors qu’il reste 3 minutes dans le troisième quart-temps, on s’approche tout doucement des 35 points d’écart. Mike Malone en a vu assez, il renvoie ses cadres sur le banc pour laisser la place à un long garbage time qui va permettre aux Nuggets de sauver un tant soit peu les apparences grâce à leur arrière garde. Réduction du score ou pas, le message est passé : les Grizzlies ont explosé la meilleure équipe de l’Ouest avec la manière.

Il y a l’impression visuelle mais aussi les chiffres. On rappelle que Denver a le deuxième offensive rating de toute la Ligue derrière Sacramento. Limiter la bande du Joker à seulement 94 points c’est fort et personne ne l’avait réussi jusqu’à présent cette saison. Cette victoire, elle va aussi faire du bien aux têtes dans le Tennessee car les résultats de ces dernières semaines n’étaient pas folichons. Battre sans trembler le leader de la Conférence, c’est tout bénéf pour remettre de la confiance au sein du groupe avant d’enchainer quelques gros matchs sur la prochaine quinzaine. Au programme : les deux équipes de L.A., Dallas, Golden State mais aussi une équipe de Denver qui risque de vouloir sa revanche.