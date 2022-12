On a imaginé la meilleure fin de carrière possible pour LeBron James

En ce jour d’anniversaire pour LeBron James, on est obligés de se pencher sur la fin de carrière du King. Deux écoles s’opposent, deux univers se croisent. S’il existe un monde dans lequel tout se passe terriblement mal pour LeBron, il existe aussi un scénario dans lequel tout va bien !

On a regardé dans notre boule de cristal, et il y a de quoi se réjouir.

En espérant que le TrashTalk Curse soit suffisamment puissant, voici la meilleure fin de carrière possible pour LeBron…

LeBron devient le premier GM / Player de l’histoire

Jeanie Buss a branché son cerveau, l’été des Lakers est celui du nettoyage.

Alors que la NBA a formellement interdit qu’un joueur soit également le GM de sa franchise, Rich Paul envoie le texto le plus mythique de l’histoire à Adam Silver : “tu vas faire quoi frérot ?” Face à cet argument implacable, le patron de la Ligue autorise LeBron à avoir la double-casquette. Ce qui était déjà le cas depuis 15 ans, mais bon au moins désormais c’est officiel. Rob Pelinka est envoyé en Islande pour étudier la roche, Westbrook n’est pas prolongé, et Jeanie laisse la place au King en lui proposant même de racheter ses parts de la franchise.

Kyrie Irving retrouve LeBron à Los Angeles via la Free Agency

Alors que tout allait bien à Brooklyn, les Nets ont chuté pendant les Playoffs.

Il faut dire que la blague de Nic Claxton, qui a foutu une Menorah dans le vestiaire de Kyrie, n’a pas fait marrer tout le monde. Agent-libre en juillet, Irving passe le mois de juin dans la baraque de LeBron et les deux hommes se rappellent du bon vieux temps. S’il tourne autour du pot pendant plusieurs jours, Kyrie retrouve ses esprits au bon moment. Il signe chez les Lakers à petit prix (10 millions la saison), en permettant justement à LeBron de continuer ses emplettes. Et qui suit dans la foulée ? Draymond Green, qui s’est pris une mandale de la part de Jordan Poole après la défaite des Warriors en finale.

Les Warriors craquent un nouveau 3-1 lead

C’est l’explosion à Golden State, et les mauvais souvenirs reviennent.

Alors que Stephen Curry et sa bande menaient 3-1 face aux Bucks, le craquage revient et ce sont tous les Warriors qui déjouent. Giannis Antetokounmpo réalise le plus grand comeback depuis celui de LeBron avec les Cavs, et ce dernier en profite sur le podium pour dire qu’il n’aurait jamais pu y arriver sans que le King lui montre la voix. La désolation est totale chez les Warriors, qui se rendent compte que leur dynastie est terminée malgré l’insistance de James Wiseman au micro. Steve Kerr prend sa retraite, Kenny Atkinson devient agent de police et Draymond file chez les Lakers.

LeBron crée le club des 45-16-16

Continuant sur ses performances de mammouth, LeBron dépasse toutes les limites.

Non seulement il a dépassé Kareem Abdul-Jabbar au scoring, mais en plus il a dépassé John Stockton à la passe et se cale Top 5 meilleur rebondeur all time. Il faut dire qu’avec trois déplacements par an dans un laboratoire près de Mönchengladbach, LeBron n’a plus aucun soucis de santé. Il nous avait promis qu’en buvant du Gatorade on vivrait mieux et plus longtemps, parole tenue. Sans forcer, en trottinant chaque saison, le King tourne en 27-7-7 et place la barre beaucoup trop haut pour les prochains joueurs après lui.

Anthony Davis est épargné par toutes les blessures

Incroyable mais vrai, la science passe un cap historique en novembre 2023.

En effet, alors que les blessures s’accumulaient pour Anthony Davis, des médecins testent un produit miracle (Doliprane) sur l’intérieur des Lakers qui retrouve sa forme d’antan. Le meilleur joueur de la planète a donc un monosourcil, et la discussion avec Tim Duncan est relancée. Il n’y a rien à faire face à AD qui tourne en 38-18-4 trois saisons de suite, en ne loupant que trois matchs pour épilation. Il est là, le fameux bras droit dont on rêvait pour LeBron.

LeBron signe ouvre une université totalement gratuite à Cleveland

Ses projets hors terrain se déroulent également à merveille.

Après avoir éradiqué la faim dans le monde et apaisé Poutine, LeBron se reconcentre sur ses occupations locales et accélère ses projets d’éducation. En effet, s’il a refusé un poste du président Kanye West en tant que Secrétaire d’État à l’Éducation, LeBron parvient à ouvrir une université totalement gratuite dans le centre-ville de Cleveland. Les meilleurs enseignants de la planète participent à l’aventure, le Prix Nobel de la Paix et de l’Intelligence 2026 est bien le kid from Akron.

Le projet des Clippers explose en plein vol

Alors qu’ils avaient annoncé être la nouvelle équipe de L.A, les Clippers craquent.

Il faut dire que l’oncle de Kawhi Leonard, qui ne tolère que la météo à 27 degrés pour son protégé, ne supporte pas qu’il fasse 26 dans la salle d’entraînement des Clippers. La demande de transfert est immédiate, et ce n’est pas Paul George qui sauve le bateau en plein naufrage. Les performances désastreuses de Playoffs P font sauter Tyronn Lue, pourtant les Clippers menaient 3-0 au premier tour face aux Grizzlies. La double-suspension de Marcus Morris et Reggie Jackson pour s’être battus à mains nues avec Dillon Brooks n’arrangera pas les affaires. Fin de projet, Steve Ballmer se casse et investit tout son fric dans les NFT.

Michael Jordan est obligé de vendre sa franchise

Terrible chute pour le proclamé GOAT de sa génération.

Dans la foulée des investigations réalisées sur Robert Sarver et Ime Udoka, la NBA découvre que Michael Jordan est un propriétaire de merde. Ou plus exactement, qu’il traite ses employés comme de la merde. Après avoir forcé tout son staff technique à regarder The Last Dance 10 fois de suite et à mettre des faux compliments sur Google, c’est le détournement des dons réalisés par les fans vers son entreprise de Tequila qui fait scandale. Triste fin de carrière sportive pour Jordan, dans l’alcoolisme et la fraude.

Bronny James est drafté chez les Lakers

Incroyable coïncidence pour cette Draft 2024 très attendue.

Alors que les Lakers avaient 0,000000000000012% de chance de remporter le premier choix de la Draft, Adam Silver est halluciné en voyant les balles de ping pong aimantées s’aligner pour donner le 1er choix à Los Angeles. Certes, Bronny n’est pas le meilleur talent de sa cuvée, mais LeBron ne peut pas passer à côté de cette opportunité. En tant que GM, joueur, capitaine, co-directeur de la NBA et accessoirement propriétaire des Las Vegas Lobos, il se rend à l’estrade (oui parce qu’il présente la Draft également) et annonce que les Lakers draftent son fils. La poignée de main entre dans l’histoire.

LeBron remporte la médaille d’or olympique 2024

Libre à l’été 2024, et après avoir drafté son fils, LeBron se rend à Paris.

Team USA est en difficulté car plusieurs joueurs marquants sont absents, mais rien n’arrête le King. Match après match, il met les Etats-Unis sur son dos et la finale face à la France promet. Un rendez-vous que LeBron ne va pas louper. Il termine la partie avec 61 points, 8 rebonds et 12 passes, dont le tir de la victoire sur une isolation face à Rudy Gobert. Le CIO change tous ses plans dans la foulée, les Jeux de 2028 auront lieu à Akron.

Le dernier match de LeBron est une victoire en Finales NBA

Nous sommes le 17 juin 2026, et LeBron a déjà terminé le jeu plusieurs fois.

Avec Bronny James et Anthony Davis, le King n’a plus qu’une marche à atteindre, celle d’une nouvelle bague de champion. Compliqué face aux Cavs de Donovan Mitchell, Evan Mobley et Luka Doncic, mais pas de quoi faire peur à la légende vivante. Verrouillant totalement Mitchell grâce à un niveau défensif encore exceptionnel, LeBron nous offre un Game 7 d’anthologie à l’extérieur. À Cleveland, avec Kevin Love, Channing Frye et Richard Jefferson assis au premier rang, LBJ explose les Cavs et termine sa carrière cigare au bec, avec une nouvelle bague de champion.