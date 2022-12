Ci vrai qu’on a tendance à parfois tirer des conclusions bien trop hâtives au sujet d’un jeune joueur. Vous souvenez-vous quand la France posait déjà Killian Hayes en bust aux yeux du monde entier ? Tout juste 21 ans, un peu tôt pour lui jeter une pierre qu’il a déjà renvoyé dans le lac. C’est aujourd’hui le cas de Scottie Barnes. Sophomore dans le dur. Critiques faciles. Ja Morant à la rescousse.

Plein de petits points à soulever.

Scottie Barnes est un poste 4 moderne qui bouge, tire de loin, de plus près, sous l’arceau, parcourt pas mal de kilomètres en transition et défend bien. Il ne faut jamais s’attendre à ce qu’un joueur de 21 ans maitrise tous les secteurs du jeu dans lesquels il est impliqué. Il ne faut jamais s’y attendre, mais quand le joueur en question nous y habitue… Scottie Barnes a été nommé Rookie de l’année 2022. Les Raptors auraient même refusé de l’inclure dans un trade pour Kevin Durant cet été. Un an après être monté sur l’estrade du Barclays Center, la pression sur les épaules de l’ailier-fort est gargantuesque. Il doit prendre l’avenir de la franchise en mains. Démonter un à un les avis frauduleux qui l’envoient dans la guimauve. Ses moyennes sur ce début (plus si début que ça) d’exercice ? 14.6 points à 45% au tir, 7 rebonds et 4.7 assists. Un scoring un tantinet en-dessous de ses standards la saison passée. On aurait plutôt attendu une belle confirmation à 18 ou 19 points de moyenne. Pas forcément un niveau All-Star, mais au moins le maintien de ce que l’on croyait acquis. Là en isolation, Scottie Barnes ressemble à un obèse qui court dans le sable. Faux rythme, ça dérape à gauche, ça hésite à droite. On sait pas trop en fait.

This help defense from Ja 🙌🏾🚫 pic.twitter.com/X2S8Zlpca6 — NBA TV (@NBATV) December 30, 2022

Du coup Ja Morant l’a scotché mais Ja Morant l’a aussi aidé. Une petite passe décisive en conférence de presse à Toronto, après la victoire 106 à 119 des Grizzlies et le 7/18 au tir de Scottie Barnes. Propos relayés par Josh Lewenberg de TSN.

« Il faut juste avoir de la patience. J’ai l’impression que la plupart des gens ne savent pas ce que traverse un joueur NBA. Je suis sûr qu’il va s’en sortir. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde a un temps différent. Il sera spécial. » – Ja Morant, à propos de Scottie Barnes

Marrant que ce soit un joueur de 23 ans qui remette les pendules à l’heure. Mais où sont les vieux qui buvaient du sky et cassaient les bouteilles de verre sur le crâne des journalistes ? Un bon gnon et tu verras qu’il parlera plus le binoclard qui lit des livres. Tout se perd.