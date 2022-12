Dixième semaine d’écoulée et toujours pas la moitié du chemin parcourue. Une période compliquée entre les carottes et les bonnes bouffes des fêtes, mais on ne lâche pas l’affaire en TrashTalk Fantasy League. Surtout quand Nikola Jokic régale pour le 25 décembre.

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

Bravo à Pouki16, meilleur joueur de la semaine avec seulement 66 points de moyenne, soit plus que mon total de lundi à mercredi inclus. Quant aux quatre personnes qui sont à égalité à la troisième place, merci de bien vouloir vous départager la prochaine fois.

Le podium individuel

Le retour de MoBamba au sommet, lui qui avait quitté la première place après la sixième semaine de trashTalk Fantasy League. En même temps, le mec joue tellement peu avec le magic cette saison u’il peut passer son temps sur la TTFL.

Le podium par équipe

Deuxième semaine en tête de la TTFL pour les Shaqiallin qui conserve donc leur rythme élevé.

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Giannis Antetokounmpo – 70 points (0,6% des picks)

Mardi : Lauri Markkanen – 57 points (7,6% des picks)

Mercredi : Pascal Siakam – 89 points (1,2% des picks)

Jeudi : C.J. McCollum – 61 points (11,5% des picks)

Vendredi : Luka Doncic – 76 points (4,5% des picks)

Samedi : Santa Claus – 25 points (100% des picks)

Dimanche : Nikola Jokic – 81 points (13,4% des picks)

# Les carottes de la semaine passée

James Harden (8,7% des picks) : 20 points vs Heat

On reste sur de la carotte bon marché avec tout de même 20 points. Mais une carotte pour le grand public car vous êtes quand même 8,7% à avoir misé sur el Barbudo ce lundi qui ne rapporte que le 66ème plus grand nombre de points de la soirée.

Kyrie Irving (7,4% des picks) : 0 points vs Warriors

Enfoiré de platiste qui ne prévient pas quand il est absent..

Donovan Mitchell (2,5% des picks) : 5 points vs Raptors

Match bien pourri pour Spida, certainement son plus mauvais de la saison. Un joli cadeau de Noël en avance, offert par le Père Fouettard.

Devin Booker (3,5% des picks) : 2 points vs Nuggets

Quelle idée aussi de miser sur un mec absent depuis quelques matchs et encore incertain avant la rencontre ? Il ne faut pas pleurer de le voir quitter le parquet après quelques minutes pour poser une énorme carotte.

# Les bons coups de la semaine passée

Jonas Valanciunas (0,6% des picks) : 69 points vs Bucks

On attendait le duel Zion – Giannis. Si le Grec a répondu présent avec le meilleur score TrashTalk Fantasy League de la nuit, Williamson a été plus en difficulté. Et c’est son compère de la raquette qui a fait le taf avec 37 pions et 18 rebonds.

Jaden Ivey (<0,01% des picks) : 48 points vs Jazz

Dans une soirée marquée par les bulles de Jimmy Butler et Devin Booker et où les scores TTFL ne se sont pas envolés, Jaden Ivey s’assure la cinquième performance avec ses 48 unités. Malheureusement le seul joueur des Pistons qui avait un peu la cote était Killian Hayes, donc vous n’êtes pas nombreux à avoir profité de la prestation du rookie.

James Wiseman (0% des picks) : 51 points vs Pelicans

Curry, Thompson et Wiggins absents, une fessée monumentale (143 à 113) infligée par les Nets : deux ingrédients pour offrir un beau temps de jeu à James Wiseman qui en a profité pour faire quelques stats. 30 pions à 12/14 au tir, 51 points en TrashTalk Fantasy League. Mais personne pour ne croire en lui.

Jeremy Sochan (0% des picks) : 41 points vs Nets

Comme quoi, tirer les lancers francs à une main ça peut marcher.

R.J. Barrett (0,07% des picks) : 70 points vs Bulls

R.J. Barrett était super chaud pour défoncer les Taureaux. Il avait certainement prévu un carpaccio de boeuf pour le réveillon.

# Les trophées de la semaine passée

Thanos : prendre Zion Williamson face à Giannis Antetokounmpo le 19 décembre – 218 picks

Pas de bol, ce n’est pas le meilleur match de Zion Williamson. Consolez-vous avec les 100 TT$

Asie : prendre Jordan Clarkson ou Rui Hachimura lorsqu’ils s’affrontent le 22 décembre – 553 picks + 6 picks = 559 picks

17 pour Rui Hachimura, 35 pour Jordan Clarkson. Vous avez eu le nez assez creux pour miser en priorité sur Jordan Clarkson.

Santa Claus : faire best pick lors du Christmas Day le 25 décembre

C’était donc sur Nikola Jokic qu’il fallait miser et vous êtes tout de même plus de 13% à avoir eu cette inspiration. 81 points plus 100TT$, c’est plus sympa que les étrennes de mamie.

# Les trophées de la semaine à venir

Happy New Year : faire best pick pour la la nuit du 31 décembre au 1er janvier – 31 décembre

Histoire de finir l’année en beauté. Ou de commencer la suivante de la meilleure des façons. Bref, on ne sait plus avec le décalage horaire.

# Notre choix de la semaine

Ja Morant vs Pelicans : Pas de coup de coeur particulier pour la semaine qui arrive, alors on va se laisser tenter par Ja Morant qui veut prouver qui est le meilleur joueur de la cuvée 2019.

Dernière semaine de l’année, mais pas de TrashTalk Fantasy League. N’oubliez pas vos picks, histoire de faire un minimum de sport pendant cette période où on se laisse aller à table.