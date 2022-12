La nuit est désormais bouclée et on jette un dernier coup d’œil derrière pour nous refaire le best du best des matchs de ce vendredi. Allez, on attaque le Top 10.

Kentavious Caldwell-Pope envoie Aaron Gordon saluer le traineau du Père Noël très haut dans les airs

Jalen Brunson joue à cache-cache dans la forêt des Sixers et trouve Jericho Sims dans un trou de souris

Luka Doncic joue à la toupie avec Patrick Beverley puis envoie Wenyen Gabriel dans les choux avec sa feinte de grand-père

Sam Hauser paye sont buzzer beater du milieu du terrain, c’est ça la magie de Noël

Jamal Murray montre qu’il n’a rien perdu de son jump durant sa saison blanche

Grayson Allen met tout Boston sur un poster, pour une fois il n’y a rien de dirty à signaler

La connexion Kentavious Caldwell-Pope / Aaron Gordon veut vraiment bosser dans le crew de Santa pour le prochain Noël

Shake Milton paye sont buzzer beater du milieu du terrain, c’est aussi ça la magie de Noël

Jayson Tatum met Giannis Antetokounmpo sur un poster, pas de cadeau entre prétendants au MVP

Aaron Gordon adore voler, maintenant Landry Shamet est au courant