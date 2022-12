Chers TrashTalkeurs, chères TrashTalkeuses. Et si, ce dimanche 25 décembre, vous vous mettiez ultra-bien ?

Pour le soir de Noël en NBA, TrashTalk et Tarmak vous proposent de participer à un très grand jeu…

La magie de Noël aura bien lieu ce weekend, dans toutes les chaumières de France et d’ailleurs. Et comme vous le savez depuis longtemps, chez TrashTalk, on aime bien enfiler notre plus belle barbe pour jouer au Père Noël !

Cette année, vous allez retrouver un très grand jeu autour des 5 matchs de Noël.

Un jeu hyper simple, gratuit, facile à comprendre et avec un très… très grand cadeau à gagner.

# QUELLES SONT LES RÈGLES DU JEU ?

Le Christmas Day Contest est un jeu-concours qui consiste à remplir le tableau des 5 matchs de Noël, comme montré ci-dessus.

Pour chaque rencontre qui aura lieu ce dimanche 25 décembre, vous devez annoncer dans votre formulaire quelle équipe va gagner le match.

Mais vous devrez aussi indiquer quel joueur sera le meilleur scoreur de toute la soirée en NBA !

Chaque fois que vous sélectionnez une équipe, une lumière la mettra en évidence.

Et pour choisir le meilleur scoreur de la soirée, un bandeau déroulant vous permettra de sélectionner n’importe quel joueur des 10 équipes annoncées.

Le but du jeu est de remplir entièrement son formulaire, de le valider, et de voir si votre pronostic se rapproche le plus de la réalité en NBA ce weekend !

# QUAND EST-CE QUE JE PEUX REMPLIR MON FORMULAIRE ?

Ouverture du Christmas Day Contest : samedi 24 décembre 2022 à 10h00.

Fermeture du Christmas Day Contest : dimanche 25 décembre 2022 à à 17h59.

# OÙ PUIS-JE RETROUVER MON FORMULAIRE ?

Si vous avez correctement rempli et validé votre formulaire :

Vous pourrez télécharger l’image de votre formulaire en cliquant sur le bouton PARTAGER

Une copie sera envoyée directement à l’adresse mail indiquée. Attention : checkez vos spams.

Vous pourrez également partager votre formulaire directement sur Twitter et Facebook à l’aide des boutons dans PARTAGER

# COMMENT LE VAINQUEUR EST-IL DÉTERMINÉ ?

Une fois les matchs du 25 décembre 2022 terminés, voici l’ordre dans lequel les formulaires seront triés (par ordre de tie-breakers) :

Avoir 5/5 aux pronostics du match

Avoir le meilleur marqueur de la soirée

Si personne n’a le meilleur marqueur, nous prendrons le marqueur situé juste en dessous (total de points)

En cas de multiples formulaires gagnants, un tirage au sort sera effectué afin de déterminer 1 grand vainqueur du Christmas Day Contest 2022.

# QUE REMPORTERA LE VAINQUEUR DU CHRISTMAS DAY CONTEST ?



Faites de la place chez vous, et prévenez vos voisins !

TrashTalk et Tarmak vont réaliser la livraison ultime de ce mois de décembre, directement chez vous, avec un lot complètement dingue à installer dans votre salon : 1 PANIER DE BASKET B900 TARMAK !

Panier réglable de 2m10 à 3m05

6 roues mobiles pour le déplacer

Installation en 1 minute

1 arceau flex pour bien s’entraîner à tirer

Valeur unitaire : 899€

Retrouvez toute la collection Tarmak en cliquant ici !

# VERS QUELLE DATE CONNAÎTRA-T-ON LE VAINQUEUR ?

Les matchs de Noël s’arrêtant maximum le lundi 26 décembre 2022 au matin, avec une nuit de matchs à gérer et des formulaires à trier par milliers, le vainqueur sera annoncé pendant la dernière semaine de décembre 2022 !

Il existe, elle existe. Un devin ou une devineresse se cache dans la commu ! Vous savez déjà ce qui va se passer sur ce Christmas Day 2022 en NBA ? Montrez-le en participant à ce jeu dès samedi à 10h du matin, et rendez-vous dans quelques jours pour savoir qui remportera le Christmas Day Contest ! Bonne chance à toutes et à tous !