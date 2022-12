Vous le savez, pour bien préparer Noël, chez TrashTalk on fait le point sur les différentes courses aux trophées individuels. Aujourd’hui et pour finir, direction ceux qui ont explosé cette saison, direction la course au trophée de MIP !

Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Haliburton. Jalen Brunson, Lauri Markkanen et Anthony Edwards. Desmond Bane ? Bol Bol, ou Devin Vassell. Voilà un exemple, un échantillon, du genre de mecs dont on devrait parler aujourd’hui, car tous ces amigos ont clairement monté le level cette saison, de manière fort logiquement à être cités régulièrement dans la course au trophée de meilleure progression de NBA. Qui pour succéder à Pascal Siakam, Brandon Ingram, Julius Randle et Ja Morant ? Qui pour montrer à ses dirigeants qu’il est la star à ne surtout pas froisser ? Un homme semble avoir pris quelques longueurs d’avance, trois lettres qui jouent dans une ville en trois lettres et on ne peut pas faire mieux comme indice, et si vous n’avez pas trouvé on vous laisse… regarder cette vidéo et vous faire votre petite idée.

