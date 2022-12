Ça faisait un bail qu’on ne l’avait plus vu claquer 24 points en trottinant, James Wiseman est redescendu bouffer du torse et de l’épaule en G League. Les Stockton Kings ont pris pour leur grade, Neemias Queta surtout, et tout ceci nous donne une belle vidéo à l’ancienne comme si le 2e choix de la Draft 2020 jouait encore en NCAA.

Cela fait plus de deux ans que James Wiseman « appartient » à l’institution Warriors. L’intérieur de 21 ans n’a joué que 50 matchs NBA sous les couleurs franciscanaises, la faute à une déchirure du ménisque bien reloue pour lancer sa carrière dans l’élite. Il y avait déjà eu une entorse du poignet gauche et un pépin au genou : bref, le Big Ticket de la Baie a dû se sentir un poil trahi par son corps. Envoyé en G League en début de saison pour s’y reroder les articulations contre des professionnels confirmés, James Wiseman a disputé 7 matchs avec les Santa Cruz Warriors pour des moyennes de 15.6 points à 62% au tir, 10.1 rebonds et 1.1 block. Son dernier haut fait ? Un double-double de ferrailleur sur les Stockton Kings, et plus précisément Neemias Queta. L’intérieur portugais n’est pourtant pas le dernier des novices et tourne à 20 points et 8 rebonds de moyenne cette saison. Boum, il vient de manger 24 points et 13 rebonds de James Wiseman (bon, Neemias Queta avait planté 36 points et 18 rebonds sur Wiseman quelques jours plus tôt). De quoi sceller le retour du second choix de draft à l’étage supérieur ? On verra, mais ce passage dans l’antichambre lui fait beaucoup de bien.