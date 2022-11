Après quasiment un mois d’absence, Kawhi Leonard a fait son grand retour la nuit dernière contre les Pistons. Un retour discret, mais rien que de le revoir sur les parquets est un bon signe pour les Clippers. En attendant une vraie montée en puissance ?

6 points en 25 minutes, 5 rebonds, 4 passes, le tout à 2/8 au tir. Clairement, la performance de Kawhi ne restera pas dans les mémoires mais l’essentiel est ailleurs. L’essentiel, c’est de pouvoir enfin observer Leonard sur le terrain avec ses copains des Clips, ce qui n’était arrivé qu’à deux reprises depuis le début de la saison régulière, sa dernière apparition remontant au 23 octobre dernier.

Contrairement aux deux autres matchs disputés face aux Lakers et aux Suns, Tyronn Lue a décidé de mettre Kawhi directement dans le cinq au lieu de le sortir du banc. « La meilleure chose à faire pour trouver le rythme » selon le coach des Clippers. Leonard a ainsi disputé les six premières minutes du premier, deuxième et troisième quart, et enfin sept minutes dans le dernier (de la dixième à la troisième minute). Offensivement, excepté deux-trois fulgurances, Kawhi manquait logiquement un peu de jambes, mais il a quand même pu contribuer dans les autres aspects du jeu (rebonds, distribution, défense) pour impacter positivement la rencontre (+/- de +25 dans la victoire 96-91 de Los Angeles).

Les fans des Clippers vont s’en contenter, eux qui commençaient à s’inquiéter autour de l’incertitude Kawhi. Pour rappel, Leonard sort d’une saison blanche après son gros bobo au genou (déchirure partielle d’un ligament), et le fait qu’il rencontre des douleurs si tôt dans la saison avec 12 matchs ratés à la suite avait de quoi donner des sueurs froides à la fanbase de Los Angeles.

« Cela fait du bien d’être de retour, d’être en condition de match, de pouvoir parler avec mes coéquipiers sur le terrain et non depuis la touche. Je me sens bien, je suis content d’être de retour. » – Kawhi Leonard, après le match contre les Pistons

Prochaine étape pour Kawhi : gagner en rythme, monter en puissance, en espérant évidemment que le genou ne refasse pas des siennes. On surveillera de près la manière avec laquelle Tyronn Lue va utiliser Leonard lors des prochaines échéances à venir. Les Clippers ont deux matchs supplémentaires à la maison samedi et lundi face aux Spurs puis au Jazz, avant un court déplacement à Golden State le 23 novembre suivi d’un back-to-back le week-end prochain à L.A contre Denver et Indiana.