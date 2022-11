Cette nuit face aux Celtics, Darius Garland était de retour sur les parquets après une blessure à l’œil contractée lors du premier match de la saison. Vu le carnage qu’il a semé dans la défense de Boston, le bougre est visiblement bien rétabli et c’est assez inquiétant pour la suite.

Virtuose : Personne extrêmement habile dans un art, une technique ou une activité.

Pas de doutes, Darius Garland colle à la définition et sa prestation de la nuit nous rappelle à quel point le natif de l’Indiana est redoutable balle en main. Le meneur des Cavs excelle que ce soit en pénétration, de loin ou encore pour faire briller ses coéquipiers. Son match face à Boston en fut l’exemple parfait avec 29 points, 5 rebonds, 12 offrandes, 3 interceptions et un soyeux 5/11 pour 45% de réussite derrière la ligne à 3-points. Le All Star avait enfilé ses habits de lumière pour son premier vrai match de la saison et il valait mieux ne pas être en retard, car le show Darius Garland a commencé pile à l’heure. Alors qu’on aurait pu le croire en manque de rythme avec seulement treize minutes jouées depuis le début de saison, Garland a joué pied au plancher dans un premier quart-temps qu’il a terminé avec 14 points. La leçon commençait et les fans de Boston n’avait pas fini de choper des maux de têtes.

Rapides, fluides et bourrés de certitudes, les faits et gestes du numéro dix de Cleveland ont offert une sacrée symphonie aux fans de l’Ohio. Si la défense des Verts a commencé à le museler au fil de la rencontre, l’homme au baobab sur la tête a tout de même pesé sur la fin de match et dans le money time par une bonne gestion du jeu. Un retour qui était attendu et qui va comme prévu semer pas mal de promesses. Les Cavs gagnent (six victoires pour une défaite), les Cavs jouent bien au basket, Evan Mobley et Jarrett Allen contrôlent l’espace aérien et l’association entre Donovan Mitchell et Darius Garland risque de faire de bien belles étincelles lors des prochaines rencontres ? Pas de doutes, le ciel est bleu et les oiseaux chantent dans l’Ohio !

Darius Garland a effectué son retour et de la plus belle des manières. Les lunettes de soleil sont rangées, DG était en pleine forme et il a donné le vertige à la défense de Boston. Une performance remarquée, qui laisse présager de belles choses pour les secondes de la Conférence est.

Source Texte : Cleveland Cavaliers.