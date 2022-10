Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Après deux semaines d’échauffement, notre corps commence à reprendre le rythme sur lequel il va fonctionner lors des huit prochains mois. Ça tombe bien parce qu’il y aura encore plein de basketball de qualitey sur le petit écran cette semaine. On commencera avec un sympathique Raptors – Hawks pour tout de suite se positionner dans la Conférence Est. Le lendemain, il y aura l’embarras du choix avec deux grosses affiches programmées à la même heure. D’un côté, les Nets sont toujours en quête d’une seconde victoire cette saison. De l’autre, les Warriors et le Heat n’ont pas idéalement débuté la saison pour des contenders. Mais le gros morceau de la semaine concernera évidemment la venue de Trae Young à Gotham City. Un classique parmi les classiques qui devrait encore nous réserver son lot de fans bourrés et de moments cultes. Pour bien finir la semaine, la Dub Nation sera bien mise à l’honneur et on sait combien Steph Curry aime jouer à Orlando, Boston et Chicago s’affronteront dans une match-up qui sent bon la fin des années 2000 et Ja Morant essayera encore de battre son record de détente sèche face aux Wizards ce dimanche.

Dans la nuit du lundi 31 octobre

Toronto Raptors – Atlanta Hawks à 0h30 (beIN 1)

Brooklyn Nets – Indiana Pacers à 0h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 1er novembre

Brooklyn Nets – Chicago Bulls à 0h30 (beIN 1)

Miami Heat – Golden State Warriors à 0h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 2 novembre

New York Knicks – Atlanta Hawks à 0h30 (beIN 2)

Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans à 3h30 (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 3 novembre

Orlando Magic – Golden State Warriors à minuit (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 4 novembre

Boston Celtics – Chicago Bulls à 0h30 (beIN 1)

New Orleans Pelicans – Golden State Warriors à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 5 novembre

Orlando Magic – Sacramento Kings à 22h (beIN 6)

Charlotte Hornets – Brooklyn Nets à minuit (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 6 novembre

Los Angeles Lakers – Cleveland Cavaliers à 21h30 (beIN 2)

Memphis Grizzlies – Washington Wizards à minuit (beIN 4)