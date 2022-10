Depuis le début de la saison 2018-2019, un homme est le meilleur sniper de la Ligue et ce n’est pas Stephen Curry. Ni Damian Lillard, ni Trae Young, ni James Harden et encore moins Nolan Roux mais bien… Buddy Hield, qui devance Steph Curry d’une centaine d’unités.

La NBA est devenue depuis quelques années une ligue de tireurs d’élites. Un arrière doit savoir tirer de loin, de plus en plus loin, et il doit représenter une menace qui force les défenses à monter sur lui même s’il shoote depuis les vestiaires. Cette tendance, elle nous vient principalement des Warriors et de Steph Curry. À une époque où une équipe de jumpshooters n’était pas considérée sérieusement, ils ont prouvé que, si si, on pouvait gagner comme ça, « rien qu’en tirant ». Steph bat depuis 2014 record sur record et il est désormais et pour longtemps tout en haut au nombre de 3-points all-time, tout ça avec une efficacité déconcertante.

Quand on vous pose la question, « qui a marqué le plus de 3-points depuis 2018 ? », c’est évidemment son nom qui vient en tête instantanément. Mais non, la réponse est donc bien Buddy Hield. Incroyable mais vrai, avec 1117 bombes depuis l’arc, il devance Steph Curry de 105 unités et James Harden de 166. Et le reste du Top 5, à savoir Damian Lillard et Donovan Mitchell, est bien trop loin pour qu’on prenne la peine de donner leur stat. Une nette domination pour le vétéran des Pacers, qu’on aime bien charrier mais qui rappelle à tous qu’il est bien l’un des meilleurs dans la catégorie.

Most three-pointers made since the 2018-19 season 💦 1. Buddy Hield (1,115)

2. Stephen Curry (1,015)

3. James Harden (961)

4. Damian Lillard (894)

5. Donovan Mitchell (783) pic.twitter.com/zECwj7nhSe — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 29, 2022

Le tweet datant du 29 octobre, les stats ont été mises à jour depuis.

Bon, on peut quand même, en cherchant bien, trouver quelques explications à cette première place. L’absence de Steph Curry sur la quasi totalité de la saison 2019-20, déjà. Et celle de Damian Lillard l’année passée. Sans ça, on peut penser que les deux larrons seraient devant Buddy Hield. Néanmoins, la perf est à prendre au sérieux, ce n’est pas un coup de chance et comment est-ce que ça pourrait l’être d’ailleurs. Au sein du top 5, Buddy a le deuxième meilleur pourcentage sur la période : 39,5%, contre 41% pour Curry, et les autres sont loin derrière. Buddy Love allie donc volume à efficacité, on est loin des mecs qui shootent du logo pour faire le spectacle mais en mettent un tous les quatre matins, coucou Luka Doncic et Trae Young. L’arrière d’Indiana détient aussi un record : 100 tirs primés en 350 matchs, c’est plus rapide que Steph Curry et ça tient depuis un an et demi. Vivement la fin du tanking pour Buddy Hield, on aimerait voir ce qu’il donne dans une équipe qui veut gagner.

La vie est parfois pleine de surprise, mais celle-ci n’en est qu’à moitié une. Buddy Hield est donc le shooteur à 3-points le plus prolifique depuis quatre ans, et ça devrait continuer puisqu’il en met 4,1 par match cette saison, meilleure moyenne en carrière pour l’instant.