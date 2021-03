Buddy Hield entre dans l’histoire : 1 000 shoots à 3-points marqués en 350 matchs, bye bye le record de Stephen Curry

Gros match de Buddy Hield la nuit dernière contre Charlotte. Malgré la cruelle défaite, l’arrière des Kings a franchi la barre des 1 000 shoots à 3-points marqués en seulement 350 matchs, nouveau record s’il vous plaît. Un exploit qui permet (enfin) de mettre en avant les qualités de shooteur de Buddy Love, souvent oublié dans les discussions sur les meilleurs de sa catégorie dans la Ligue.

Qu’il est difficile d’être un fan des Kings. C’est dans une défaite aussi inattendue que tragique que Buddy Hield fait des siennes et bat un record historique. Dans le troisième quart-temps de la rencontre face aux Hornets, De’Aaron Fox passe la balle à Hield qui réussit un shoot à 3-points côté gauche. Un moment extraordinaire puisqu’il atteint la barre des 1 000 tirs primés inscrits en carrière, et ce en seulement 350 matchs. Le record de Curry – 369 matchs – est donc battu, et Hield peut en plus se targuer de passer devant d’autres pointures du shoot à distance tels que Klay Thompson et Damian Lillard.

Buddy Hield becomes the fastest player in NBA history to make 1,000 career 3-pointers. Buddy Hield – 350 games

Stephen Curry – 369

Klay Thompson – 372

Damian Lillard – 385 — Jason Anderson (@JandersonSacBee) March 1, 2021

En conférence de presse d’après-match, Buddy Buckets s’est dit « honoré » et « reconnaissant » d’être l’auteur d’un tel record et de dépasser des joueurs tels que Curry, Ray Allen ou encore Reggie Miller. Le natif des Bahamas a également ajouté que cela permet de montrer aux enfants des Caraïbes et du monde entier qu’il est possible pour eux de venir d’ailleurs et de franchir un cap dans la Ligue en battant des records tels que celui-ci.

Une récompense pour ce joueur qui entre pourtant peu dans la discussion des meilleurs scoreurs et des meilleurs shooteurs de la Ligue. Pourtant, avec un taux de réussite à 3-points de 40,5% depuis le début de sa carrière NBA, il détient le 12e meilleur pourcentage parmi tous les joueurs en activité actuellement, et le 33e de l’histoire de la Ligue selon les données de la NBA. Rien que ça. Il est aussi bon de rappeler qu’il est le dernier vainqueur en date du concours à 3-points lors du All-Star Weekend.

Sur le plan individuel, ce record est un bon moyen pour Buddy Hield d’avoir les spotlights braqués sur lui, au moins le temps d’une soirée, pour avoir enfin de la reconnaissance pour son talent et ses accomplissements. Désormais, il faudra faire des efforts supplémentaires pour gagner plus de matchs avec Sacramento, et espérer un jour une qualification pour les Playoffs.

Source texte : Sacramento Bee