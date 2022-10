C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré !

Nicolas Batum. Blazers, Hornets, Clippers. Trois vies. Voire quatre. Brandon Roy, LaMarcus Aldridge, Damian Lillard, Kemba Walker, Bismack Biyombo, Kawhi Leonard, Paul George. Au hasard, comme ça. C’est qu’il en a fréquenté des cracks le Nico, qui l’ont rendu meilleur mais que lui aussi a rendu meilleur, dans la plus grande tradition nicolabatoumienne. No spoil mais il y a de vraies légendes sur le podium, l’occasion de balayer la carrière NBA du capitaine de l’Équipe de France et de lui rendre hommage, aussi. On le fait donc en évoquant ses coéquipiers, c’est un peu pour ça qu’on sera là chaque lundi mais ça vous l’avez compris, alors rendez-vous en commentaires pour nous expliquer pourquoi Marvin Williams devrait être sur le podium, ou pas.

Partenaire Particulier Épisode 2