Deuxième semaine de TrashTalk Fantasy League marquée par les premières carottes posées par des premiums (on voit ça un peu plus bas) et quelques soucis techniques qui empêchent le bon calcul de vos évolutions d’un jour à l’autre. Pas de stress pour cette partie tech, on est dessus et surtout vos scores et classements sont bien actualisés. Par contre pour vos picks, il y a peut-être du souci à se faire…

Pour tout suivre sur la TTFL : go follow le TTFLab !

# Les tauliers de la semaine passée

Après cette première semaine complète et 13 jours de compétitions depuis la reprise, on regarde quels sont les sprinteurs qui font la course en tête avant de s’essouffler (ou pas).

Pour l’instant, c’est Brb31 – certainement un cousin de R2D2 – qui mène la dans chez les joueurs avec 732 points.

Le podium individuel

Mais le joueur de la semaine, c’est Emilien9 – quatrième au général – qui vient de poser 425 points en 7 jours.

Le podium de la semaine

Chez les équipes, Big Up aux habitués de Jumpallin qui prennent la première place.

Le podium par équipe

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Ja Morant (66 points)

Mardi : Shai Gilgeous-Alexander (61 points)

Mercredi : Giannis Antetokounmpo (70 points)

Jeudi : Luka Doncic (71 points)

Vendredi : Tyrese Maxey (75 points)

Samedi : Shai Gilgeous-Alexander (62 points)

Dimanche : Donovan Mitchell (63 points)

# Les carottes de la semaine passée

Nikola Jokic: 25 points vs Jazz

Le mec nous a tellement habitué à des scores de fou que lorsqu’il fait 25 pions on appelle ça une carotte ? Bon, il faut dire que le fait qu’il ait un peu plombé la soirée de l’équipe TrashTalk nous empêche d’être vraiment objectifs car sincèrement il y a eu des perfs bien pire ce jour-là (genre Fred VanVleet avec -11 ou à un niveau moindre James Harden avec 15…). Mais bon, quand on voit le grand Serbe avoir des moufles au moment de prendre de tirs, forcément on l’a mauvaise, surtout s’il est dans notre deck. Sans oublier que quelques jours plus tôt, il s’était déjà contenté d’un 31 bien moyen.

LeBron James : 19 points vs Nuggets

C’est ça votre GOAT ? Un mec incapable de mener une équipe ayant pourtant deux autres joueurs du Top 75 All-Time NBA en Playoffs ? Un gars en 1-5 à l’heure de ces lignes ? Mais surtout un gars qui ne rapporte que 19 points en TrashTalk Fantasy League à cause d’un 8/21 au tir accompagné de 8 pertes de balles ? Les hommes mentent, pas les chiffres de la TTFL.

James Harden : 15 points vs Raptors

Il avait commencé la saison en fanfare et on imaginait déjà le barbu comme candidat potentiel au MVP de la TTFL. Depuis, la papatte gauche a perdu en adresse et les scores diminuent, jusqu’à ce problématique 15 face aux Raptors vendredi, pendant que son coéquipier du backcourt Tyrese Maxey allait chercher le best pick. Et encore, si on ajoutait du malus pour body language de merde et attitude déplorable sur le parquet, James Harden aurait pu descendre dans le négatif tellement il a été détestable.

Paul George : 6 points vs Pelicans

Comment ne pas évoquer Carrot P. dont le début de saison est chaotique, voire pire ? Alors on veut bien que par chance il ait tapé un 53 il y a une grosse semaine, mais dans l’ensemble, c’est quand même assez moche ce qu’il propose. Surtout que sans Kawhi « DNP » Leonard, on attend du Paulo qu’il prenne le lead des Clippers et qu’il enchaîne les gros scores en TTFL. Et bien non, puisque ce sont les carottes qu’il cultive; Après un 11 face à OKC, il boucle sa semaine sur un sublime 6 ce dimanche face aux Pelicans.

# Les bons coups de la semaine passée

Desmond Bane : 60 points vs Nets

Tandis que Ja Morant tapait tranquillement un nouveau top pick, son pote Desmond Bane n’était pas en reste. 60 unités dans le plus grand des calmes pour permettre aux Grizzlies de faire chuter les Brooklyn Nets alors que Kevin Durant et Kyrie Irving étaient chauds, c’est pas mal comme soirée. Car si on avait pu voir l’an dernier que l’ami Desmond était capable de gros cartons, ils nous les avaient réservés la plupart du temps lors des absences de Morant. Si les deux se mettent à foutre le bordel en même temps….

Trey Murphy III : 41 points vs Mavericks

Vous aviez vu les absents chez les Pels (Ingram, Zion) et vous vous êtes dit : let’s go sur C.J. McCollum, il aura tous les shoots. Pas con, juste dommage qu’il ait arrosé (6/20) pour vous offrir un score moisi (14) à cause de son malus de 21. Mais il y avait quand même un bon coup à faire chez Pelicans puisque Trey Murphy III pour sa part avait bien réglé la mire : 22 pions sans rater un seul tir, peu importe la distance, ça aide bien pour boucler la rencontre avec 41 points en TrashTalk Fantasy League.

Jalen Brunson : 55 points vs Hornets

Chaque semaine on risque d’avoir un des bons coups lors d’un match face aux Hornets. En tout cas les Frelons réalisent le doublé des équipes cartonnées par un gars pas forcément attendu. Attention, Jalen Brunson est loin d’être un peintre et il pourrait même devenir un pick solide s’il continue sa montée en puissance : 24, 28, 32 puis donc 55 pions pour ses quatre premières rencontres en tant que Knickerbocker, ça préchauffe gentiment. En tout cas, il fallait avoir le nez creux pour bénéficier de cette belle performance, ce que confirme son faible taux de pick : 0,1% des joueurs.

Caris LeVert : 70 points vs Celtics

La soirée de vendredi a été riche en performances venues de nulle part en TTFL. Le best pick de Tyrese Maxey, comme indiqué plus haut. Les 60 de Cade Cunningham. Les 54 de Myles Turner. Ou encore les 53 de Jusuf Nurkic. Bref, la liste était chargée, mais pas autant que les baloches de Caris LeVert au moment de détruire les Celtics en prolongation au TD Garden alors que son début de saison était laborieux. 41 points, 4 rebonds et 7 offrandes pour 70 unités en TrashTalk Fantasy League, le taf a été fait.

Isaiah Stewart : 47 points vs Warriors

Le simple fait de dire que Isaiah Stewart est le joueur qui a rapporté le plus de points TTFL lors d’un match où Stephen Curry et les Warriors étaient sur le terrain, le tout pour finir troisième meilleur score de la soirée n’a aucun sens.

# Les trophées de la semaine passée

Un seul trophée de disponible pour cette deuxième semaine, L’Afrique, c’est chic, pour lequel il fallait prendre soit Joel Embiid, soit Pascal Siakam lors de leur premier affrontement de la saison. Un match qui a eu lieu mercredi dernier.

Vous êtes 4,12% des joueurs actifs à avoir pris JoJo pour récupérer 47 points et 2,77%à avoir pick Pascalou et ses 35 unités. En plus des 100 TT$.

# Les trophées de la semaine à venir

Marrakech du rire : sélectionner Kawhi Leonard le vendredi 4 novembre

Alors lui il est risqué. Bien entendu, Kawhi est un super joueur. Quand il joue assez de minutes et qu’il n’est pas blessé. Bien entendu, Kawhi est capable de très bons scores en TTFL. Quand il joue assez de minutes et qu’il n’est pas blessé. Bien entendu, le prendre face aux Spurs qui n’ont pas forcément du gros matos pour défendre sur lui est un bon spot. S’il joue assez de minutes et s’il n’est pas blessé.

On vous laisse donc avec vos réflexions jusqu’à vendredi pour voir si oui ou non, vous poserez Kawhi Leonard pour récupérer 100 TT$. Ou si d’ici là l’injury report vous confirmera qu’il ne jouera pas.

# Notre choix de la semaine

Domantas Sabonis : Oui, le Lituanien n’a pas encore vraiment lancé sa saison, au contraire de son coéquipier De’Aaron Fox. Environ 30 points TTFL de moyenne, ça ne vend pas du rêve. Mais savez-vous ce qui se présente dès ce lundi soir ? Une confrontation face aux Charlotte Hornets. Soit le spot parfait pour prendre un pivot. Si Valanciunas a ouvert en deux le secteur intérieur des Frelons, on n’en attend pas moins de la part de son compatriote. En dessous de 30 points et 12 rebonds, ça sera une déception.

____

La seconde semaine de TrashTalk Fantasy League est donc bouclée, et on sent que les picks premiums commencent à se faire rares. On vous laisse donc à vos nez creux sur ce petit conseil avec un petit rappel : aucun engagement de résultat n’est associé à aux pronostics de la rédaction. En effet, entre un pick Ja Morant lors de son absence ou des scores minables avec Devin Booker et James Harden cette semaine, l’équipe TrashTalk a prouvé sa capacité à transformer ses choix en hell pick.