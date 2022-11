C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers.

Le Magic d’Orlando, les Lakers de Los Angeles et le Heat de Miami. Puis les Cavs, les Celtics ou les Suns. Shaquille O’Neal aura donc joué pour six franchises durant ses 19 saisons NBA, raison de plus pour se pencher très sérieusement sur cette histoire de teammates. Le talent intrinsèque ça compte, les affinités encore plus, le palmarès peut peser aussi, et au final avec le Shaq… bon courage pour départager les différents copains l’ayant côtoyé car il y en a BEAUCOUP et il y en a de TRES BONS. Kobe Bryant, Dwyane Wade, Penny Hardaway, Pau Gasol pour les plus connus mais aussi… Steve Nash, Gary Payton ou Rajon Rondo, souvenez-vous, bref peu de joueurs finalement… qui n’ont pas joué avec le Big Diesel tellement le gros papa a arpenté les lattes de la Grande Ligue pendant quasi vingt piges. On y va ? On départage ? On fait ça par poste ? Allez !

On est reparti pour un tour ! Chaque lundi, à l’heure du dej, pour ne jamais oublier que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Partenaire Particulier Épisode 2, action, moteur, ça tourne.