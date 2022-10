Après ses deux dernières saison bien craignos à Charlotte, Nicolas Batum s’est refait une santé du côté de Los Angeles, chez les Clippers. On dirait bien que l’air californien a fait le plus grand bien à notre Batman national.

Alors qu’il a semblé subir ses dernières saisons chez les Hornets malgré des débuts hyper convaincants, Nico Batum a décidé de donner un second (dernier ?) souffle à sa carrière en 2020. Son contrat de 120 millions de dollars sur 5 ans paraphé en 2016 a été coupé en 2020, et une fois la daronne mise à l’abri, il s’est engagé chez les Clippers pour un faible montant mais une contribution à la hauteur de ce que le Frenchie peut apporter, c’est à dire de la polyvalence et une mise au service du collectif. Dans l’effectif pléthorique des Voiliers, le meilleur pote de Juanca Navarro peut se concentrer sur la défense et le shoot de loin, mais aussi la défense et les passes décisives. Dans cette vidéo, on peut ainsi passer d’un tir à 3-points dans le corner à une passe aveugle pour Ivica Zubac, sans oublier un bon gros block des familles ou un dunk dans le trafic. Vous pouvez vérifier, tout y est. On est en présence d’un joueur tellement tout-terrain qu’il pourrait concourir pour le Paris-Dakar et en l’absence de Kawhi Leonard et Paul George, notre Frenchie sûr en a profité pour se montrer sous son meilleur jour et afficher un niveau de jeu retrouvé de chaque côté du terrain pour démarrer 54 matchs sur 59 dans le cinq majeur. Un statut qu’il pourrait bien garder même après le retour des deux stars, étant donné le nombre de cases que coche Batum dans cet effectif.

Sah quel plaisir de revoir Nicolas Batum évoluer à un bon niveau à Los Angeles, et ces highlights le prouvent : il n’a rien perdu de sa polyvalence. Cela pourrait bien durer jusqu’en 2024 puisque Batman a prolongé pour 2 ans et 22 millions de dollars.