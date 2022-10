Fraîchement arrivé à Cleveland dans un trade plutôt inattendu, Donovan Mitchell est le nouveau leader offensif des Cavaliers. Débarrassé de certains problèmes connus dans l’Utah, jusqu’où peut-il emmener sa nouvelle franchise ?

Cinq années passées au Jazz, toujours au-dessus des 20 points de moyenne. Une première saison d’anthologie, pour laquelle il aurait pu obtenir le titre de rookie de l’année, seulement devancé par un Ben Simmons dans sa deuxième année mais qui n’avait pas joué lors de la première et était donc éligible, tout un bordel que Donovan Mitchell n’avait pas trop apprécié mais bref, passons. Il a donc toujours été bon, depuis son arrivée dans la Ligue, et son association avec Rudy Gobert faisait peur. Un pivot qui ne laisse rien passer aux côtés d’un arrière qui score à chaque fois qu’il en a l’occasion, sur le papier ça envoie du lourd, surtout avec un supporting cast à la hauteur. Si bien que le Jazz a été considéré comme un très sérieux outsider, voire comme un contender, pendant au moins quatre saisons. Oui mais voilà, ça n’a rien gagné, ça n’a pas marché, et la chute a été lourde l’année dernière après l’élimination au premier tour par des Mavericks privés de Luka Dončić pour les trois premiers matchs. Et puis Danny Ainge est arrivé au poste de General Manager, a tout fait exploser pour se gaver de picks de draft, Gobert est parti à Minnesota et Mitchell a aussi été prié de faire ses valises.

The Cleveland Cavaliers have acquired Donovan Mitchell in a trade, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 1, 2022

On l’attendait dans quelques franchises, notamment du côté des New York Knicks, mais finalement Donovan Mitchell a donc posé ses bagages dans l’Ohio et rejoint les Cavaliers, à la surprise générale. Et Cleveland est un grand gagnant dans ce trade : alors qu’on pensait qu’il devrait au moins lâcher une de ses jeunes pépites, le GM Mike Kansey a réussi à conserver Darius Garland, Evan Mobley et Jarrett Allen notamment. Spida va donc être le nouveau leader offensif des Cavs, une tâche dont on peut être certain qu’il va bien se sortir, puisqu’il a montré en être capable pendant des années au Jazz avec 23,9 points à 44% au shoot, le genre de scoring que n’importe quelle franchise serait heureuse d’avoir.

Dans l’Utah, Donovan Mitchell n’a jamais eu à beaucoup partager le ballon, et s’est parfois embourbé en s’entêtant à ne pas faire de passe, notamment à certains joueurs en particulier ou en tout cas c’est ce dont on avait l’impression (on ne dira rien de plus pour ne pas être taxé de chauvinisme gras). Résultat, une moyenne de 4,5 passes décisives par saison, franchement pas terrible quand on espère aller loin en Playoffs. À Cleveland, il aura à ses côtés plusieurs manieurs de ballons auxquels il pourra faire confiance plus sereinement. C’est le cas de Darius Garland évidemment, qui s’est montré enthousiaste à l’idée d’accueillir Donovan Mitchell, lors du Media Day il y a quelques jours.

« C’était fun pour moi de shooter 17 ou 20 fois par match… Mais cette année, Donovan Mitchell va m’en prendre quelques uns, et ça me va très bien. Je préfère impliquer mes coéquipiers que tout le temps tirer. L’année dernière, on me disait que je ne shootais pas assez ! Donc je suis heureux d’avoir Donovan et de ne pas avoir à tirer autant. » – Darius Garland

C’est donc sans surprise que Donovan Mitchell sera le principal ball handler de cette équipe, et c’est comme ça qu’il peut l’amener loin. Avec le Jazz il n’a jamais réussi à dépasser le deuxième tour des Playoffs, mais est-ce que cela veut-dire qu’il ne peut pas faire mieux ? Non, mais ce ne sera pas simple. Dans l’Utah, Spida manquait de coéquipiers pouvant le relayer au scoring, et ses problèmes personnels avec Rudy Gobert n’étaient que secrets de Polichinelle. À Cleveland, ces problèmes tactiques, même s’il y en aura sûrement d’autres, seront réglés, et on le voit mal s’écharper avec ses nouveaux coéquipiers, en tout cas pas tant qu’ils évitent de fermer la Ligue en faisant des blagues sur le Covid. Si cette équipe des Cavs a un problème il sera en défense, notamment à l’extérieur : ce n’est ni le point fort de Darius Garland, ni celui de Donovan Mitchell. Mais leur force offensive et leur présence à l’intérieur peut suffire à les emmener loin, pourquoi pas vers un deuxième tour de Playoffs dans un premier temps. Donovan Mitchell, lui, vise très haut. En conférence de presse lors du premier jour du training camp, il a déclaré vouloir bien se préparer dès octobre pour être le meilleur possible en juin. Et en NBA, au mois de juin, il ne reste plus que deux équipes sur les parquets… Certains diront que c’est utopique, ici on ne doute pas que Donovan Mitchell appellera ça de l’ambition.

Donovan Mitchell sera bien entendu le joueur à suivre cette saison côté Cleveland Cavaliers. Un nouveau chapitre pour lui et pour les Cavs, qui se prennent à rêver de revenir en haut de l’affiche. Peut-être pas pour tout de suite, mais Donovan Mitchell peut clairement les emmener très loin.