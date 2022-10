Si un paquet de joueurs à Atlanta risquent de nous donner envie de cliquer cette saison, on avait envie de faire un focus sur celui qui pourrait rentrer très vite dans notre cœur et nous pousser à mater du Hawk à partir d’octobre. Mesdames et messieurs, voici votre dose quotidienne de Trae Young.

Certains le pensent moins fort que Ja Morant parce qu’il ne dunke pas. Certains le pensent moins fort que Devin Booker parce qu’il n’a pas son jeu à mi-distance. Mais Trae Young est une homme confiant. Il sait qu’il est plus fort que ces deux-là, plus fort que beaucoup d’autres, que la plupart des autres, et chaque année il nous rappelle pourquoi. La saison dernière était sa meilleure d’un point de vue individuel : 28,4 points (quatrième de la Ligue) et 9,7 passes (troisième), le très très haut du panier. Un panier bien lourd d’ailleurs, dans lequel il a dû porter tous ses coéquipiers toute l’année, lui qui est bien le seul à s’en sortir au scoring dans cette équipe des Hawks. Et puis Trae Young, ce n’est pas que des stats : handles qui n’envient rien à personne, tricks dont lui seul à le secret, shoots depuis le parking voire plus loin, passes derrière le dos et entre les jambes à la fois, on connaît l’animal et sa capacité à nous sortir des highlights à la pelle.

WHAT A PASS FROM TRAE YOUNG Hawks (-5.5) 📈 pic.twitter.com/RJFVDpCTyq — NBABet (@nbabet) April 14, 2022

Alors si on sait tout ça, pourquoi avoir besoin de rappeler que c’est Trae Young qui va nous faire cliquer sur les Hawks cette année ? Déjà, parce qu’il a des haters. Beaucoup de haters. C’est peut-être la jeune star qui en a le plus dans la Ligue. Bon, son style de jeu qui cherche les fautes et son flopping un peu exacerbé ne l’aident pas. Mais quand même, ça ne devrait pas empêcher d’aimer ce qu’on voit tous les soirs. Alors, on voudrait convaincre ceux qui résistent encore. Et puis, cette année, c’est peut-être enfin la sienne. Il a enfin du renfort, un partenaire de backcourt qui peut le relayer dans les tâches offensives et prendre en charge les tâches défensives. En effet Dejounte Murray vient de signer pour les Hawks, et c’était peut-être la pièce manquante à Atlanta, pour aller loin en Playoffs et montrer à tout le monde que Trae ce n’est pas que du beau jeu. Évidemment, on cliquera pour les highlights. Mais si les highlights font aussi gagner, même les haters finiront par cliquer.

Petit rappel pour ceux qui l’auraient oublié : la NBA est le terrain de jeu de Trae Young, et le regarder tous les soirs ne peut qu’être une bonne idée. Et si en plus de ça il se met à gagner, il n’y aura vraiment plus d’excuse.