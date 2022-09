Douze jours désormais que l’EuroBasket 2022 a rendu son verdict avec la victoire de l’Espagne en finale, pu*ain de pléonasme, et le petit cadeau du jour nous est offert par Jean-Michel FIBA puisque sont disponibles depuis quelques heures tous les matchs de la compétition, gratuitement et en intégralité. De quoi se faire encore un peu mal là où ça cicatrise encore à peine.

Envie de revivre dans les conditions du direct la mixtape de Juancho « Bo Cruz » Hernangomez et Lorenzo Brown face à la France ? Pourquoi pas, mais cela ferait de vous de drôles de masochistes. Envie de vous souvenir du très beau mois de septembre de Dennis Schroder ou Lauri Markkanen ? Des éliminations successives de Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic ? C’est possible aussi. La révélation Terry Tarpey ? On vous le conseille fortement, au même titre que les fins de match à suspense de France – Turquie en huitièmes ou France – Italie en quarts. Tout ce beau bazar est donc désormais disponible gratuitement et en intégralité sur la chaine YouTube de la FIBA, si jamais la pré-saison NBA ne vous convient pas en matière d’intensité et on vous comprendrait sans problème. 75 matchs dont une bonne partie qui nous a filé la chair de poule il y a quelques semaines, de France – Slovénie à Allemagne – Lituanie en passant par Italie – Serbie, des exploits de vos NBAers favoris à ceux de l’Équipe de France en passant par la découverte de l’exotiques Vezenkov ou l’explosion de Franz Wagner.

75 matchs, 75 fois deux heures de basket, 150 heures de basket pour la Team Chomeurs ou la Team Insomniaque, et une issue que l’on espérera différente en finale en visionnant le replay. Spoiler ? Non, toujours pas.