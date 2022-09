On peut dire ce qu’on veut du Kuz, mais le fait est que le bonhomme a plutôt bien rebondi chez les Wizards. Après une dernière saison pas franchement jojo chez les Lakers, Kyle a découvert Washington la saison dernière, et son adaptation n’aura pas pris bien longtemps. Titulaire indiscutable sous les ordres de Wes Unseld, l’ailier a rapidement pris le lead au scoring en l’absence de Kristaps Porzingis et Bradley Beal. Bilan des courses, une jolie saison à 17 points de moyenne, 8 rebonds, 3,5 passes, et un statut évident de joueur qui fait cliquer.

Ah là là, qu’elle semble loin l’époque où certains visionnaires hissaient Kyle Kuzma au même rang que Jayson Tatum. Désormais, de l’eau a coulé sous les ponts et l’un est le franchise player d’une équipe tout juste finaliste NBA, tandis que l’autre n’est pas passé pas loin de finir en sortie de banc chez les Xinjiang Flying Tigers. Nan, on déconne mais il faut reconnaître que le Kuz a connu un gros passage à vide, notamment chez les Lakers. Heureusement, une bagouze et un trade du côté de Washington plus tard, et voilà que le double K renaît de ses cendres. La saison dernière, l’ailier a connu un exercice vraiment plaisant et abouti. Des belles lignes de stats, du bon gros shoot clutch et même un premier triple-double en carrière, la saison de Kuzma est franchement réussie. Soyons carrément honnêtes, en l’absence de Bradley Beal, le meilleur joueur des Wizards c’était lui et personne d’autre. Voilà, maintenant que les termes sont dit et que les bases sont posées, il va falloir que le garçon poursuive sur sa lancée. Eh bah oui Kyle, la saison de la rédemption, c’est ok, mais maintenant il va falloir confirmer tout ça. Avec le retour du double B, le double K pourrait bien être déchargé de certaines responsabilités pour pouvoir jouer encore plus libéré. De quoi ramener Washington vers les Playoffs ?

Après une première saison réussie sous les couleurs des Wizards, Kyle Kuzma va désormais devoir prouver qu’il est à la hauteur des espoirs que beaucoup ont placés en lui. Le talent semble bien là, mais il va falloir être régulier pour seconder Bradley Beal du mieux possible. Objectif du Kuz et ses copains, retrouver les Playoffs après deux d’absence.