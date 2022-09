Désormais deux ans que sa Draft est passée, mais Deni Avdija reste toujours une énigme pour les Wizards. Le garçon a du talent, c’est certain, mais peine à se montrer tranchant offensivement. Bon, attention hein, ce n’est quand même pas tout mal et l’Israélien peut se montrer précieux par séquence, surtout en défense jusque-là, mais Washington attend sans doute encore plus de sa pépite, qui semble capable de step-up encore un peu. La preuve avec ce gros match contre la Finlande d’un Lauri Markkanen bouillant durant l’Euro.

23 points, 15 rebonds, 3 passes, 1 contre, 2 interceptions et la victoire. Ça ? Oh, pas grand chose, seulement le premier match de Deni Avdija lors du dernier Euro. Une performance XXL contre une équipe finlandaise qui se révèlera pourtant énorme sur la suite du tournoi, portée notamment par un Lauri Markkanen en mode Kevin Durant. Cette rencontre, c’est un peu la représentation parfaite de ce que Deni Avdija est capable de faire sur un terrain quand il est en confiance. Polyvalent au possible, le gamin peut scorer et distribuer tout en défendant le plomb. D’ailleurs, c’est principalement grâce à son efficacité dans ce domaine que l’Israélien a de belles minutes chez les Wizards. Bref, revenons-en au match contre la Finlande, dans lequel Denis posa une mixtape complète. Shoots à mi-distance, drives bien agressifs, caviars pour les copains et rebonds à la pelle, le gamin a montré toute l’étendue de son talent pour porter une équipe israélienne pourtant inférieure sur le papier. Bilan des courses : une jolie victoire pour Israël, et un duel XXL contre Lauri Markkanen remporté par Avdija. Juste pour info hein, voilà quand même les stats de la grande gigue finlandaise, parce qu’elles valent le détour : 33 pions à 50% de loin, 12 rebonds et 2 contres. Comme quoi la magie de la FIBA reste inchangée, et deux joueurs à peine titulaires en NBA peuvent totalement se transformer avec leur sélection, pour le plus grand plaisir de nos mirettes.

Globalement, Deni Avdija aura été excellent tout au long de l’Euro avec Israël. Avec 15 points, 8 rebonds et 4,5 passes de moyenne, l’ailier a confirmé que le potentiel est bien là. Désormais, il va falloir essayer de faire aussi bien voire mieux, mais avec les Wizards cette fois-ci.